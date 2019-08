Lanata, duro contra las medidas “patéticas” de Macri

El periodista Jorge Lanata dedicó un durísimo editorial este domingo a Mauricio Macri en su programa Periodismo Para Todos (PPT), que se emite por Canal 13.

Lanata apuntó al paquete de medidas “populistas” que el presidente anunció la semana pasada luego de la dura derrota en las PASO ante el kirchnerismo, que se impuso por más de 15 puntos. El periodista calificó como "patéticas" las medidas adoptadas en el marco de lo que consideró "un mini plan de alivio".

"Las medidas que se anunciaron ahora como esta especie de mini plan de alivio, me resultaron realmente patéticas. No podés darle a la gente en tres meses lo que no les diste en tres años", sentenció el periodista en la apertura de su programa, en su tradicional monólogo que comenzó con la siguiente frase referida al resultado de las PASO: "El poder cambió de lugar".

Luego de la primera crítica a las medidas económicas anunciadas por el Gobierno el miércoles pasado, Lanata agregó que el paquete planteado "suena cínico", y realizó una serie de preguntas dirigidas al gobierno: "¿Para qué lo hacés? ¿Por qué ahora les das cuando no les diste antes? ¿Querés comprarlos? ¿Querés que te voten comprándolos?".

A continuación, fue también duro con el exministro de Hacienda, Nicolás Dujovne:"Creo que la renuncia de Dujovne no hace más que ratificar que el poder cambia de lugar. Y habla de Dujovne, porque no creo que sea gran actitud escapar del barco cuando empieza a hundirse".

Un rato antes, Lanata había recordado el vaticinio que había realizado en LN+, en una entrevista con Pablo Sirvén, cuando dijo: "Si las matemáticas existen, gana el kirchnerismo"."Me puteó todo el mundo -agregó el conductor de PPT-, pero fue lo que pasó. Las matemáticas existen, daba la impresión de que ganaba el kirchnerismo y ganó. ¿Por qué alguien votaría a un gobierno con el que está peor?".

Más tarde, Lanata fue contundente al opinar sobre los dos partidos que competían con más chances en las PASO, Juntos por el Cambio y el Frente de Todos, en relación a que ninguno advirtió la diferencia en los resultados: "Nadie esperaba estos números. Ni cambiemos ni los K. Esto habla de otra cosa, tanto los kirchneristas como los Cambiemos están lejos de la gente, porque si no los hubieran previsto".

Con relación a las futuras elecciones y la actitud del presidente, Lanata dijo: "Macri busca desde que empezó su gobierno una épica y es muy difícil tener una épica del ajuste. Sin embargo ahora, encontró una épica que es la épica de remontar estos números. Esa va a ser una épica real".

Dijo, que al contrario, el peronismo de ahora en más podía ponerse en "modo avión".