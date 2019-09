Lagarde: "Sin el FMI, Argentina estaría peor"

La extitular del Fondo Monetario Internacional, la francesa Christine Lagarde, dijo en una entrevista que si el FMI no hubiera intervenido con su ayuda financiera, Argentina estaría mucho peor de lo que está hoy.

"¿Qué hubiera pasado si no hubiéramos estado ahí? si no hubiéramos hecho nada? Creo que hubiera sido mucho peor. Para mí no hay dudas al respecto", dijo la futura presidenta del Banco Central Europeo (BCE).

En una conversación con la agencia AFP lamentó que el préstamo de U$S57.000 millones no permitiera terminar con la inflación y hayan fracasado las medidas económicas.

"Cuando Argentina tocó a nuestra puerta estaba en una situación particularmente difícil. Tendemos a olvidarnos de eso porque todo el mundo se centra en Argentina hoy", dijo.

Lagarde aseguró para el país la única opción posible en las condiciones en las que se encuentra era el FMI. Afirmó que "nadie estaba preparado para dar financiamiento a ese país".

"Yo fui por ahí, toqué a muchas puertas de muchos países, muchas palabras amables y apoyos gentiles, pero ninguna financiación", dijo.

La extitular del organismo reconoció la difícil situación y que destacó que el FMI sigue trabajando con el país y mencionó la reunión que tendrá el ministro Hernán Lacunza en Washington a finales de septiembre.