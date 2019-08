Lacunza salió a cruzar a los gobernadores que fueron a la Justicia

El ministro de Hacienda Hernán Lacunza salió al cruce de los gobernadores que decidieron ir a la Justicia por los efectos que tendrán las medidas del Ejecutivo en la recaudación de sus provincias. Les pidió "que digan si no quieren bajar los impuestos porque no quieren aliviar a la población".

"Tenemos que comprender una cosa. Los impuestos no son recursos exclusivamente nacionales. Se coparticipan, entonces cuando suben, el Gobierno toma el costo político porque hace falta alguna necesidad y es obviamente antipático. Y los beneficios se coparticipan porque así es la ley", expresó el ministro en Radio Nacional.

En ese mismo sentido, el funcionario dijo: "Ahora, cuando el Gobierno toma una decisión para aliviar el bolsillo de los argentinos porque se considera necesario en un momento de estrés y de incertidumbre, y cuando bajan, también se coparticipa esa merma de recursos. Sino, los gobernadores deberían decir directamente 'yo no quiero que bajen los impuestos porque no quiero perder recursos y no quiero que bajen los impuestos porque no quiero aliviar a la población'".

"En las cuentas nacionales se compensa esa merma de recaudación por la baja de alícuotas o por la suba del mínimo no imponible, o por la baja de alícuotas del IVA y la suba del mínimo imponible de Ganancias. Esa pérdida de recursos se compensa por la mayor recaudación que hay y por la mayor actividad nominal. En las provincias es lo mismo. Cada uno tiene que hacer calibrar sus cuentas", sentenció Lacunza.

Hasta ahora Santa Cruz Neuquén, Río Negro y La Pampa fueron a la Justicia por el congelamiento de los precios de los combustibles por un plazo de 90 días, el IVA y otras medidas.