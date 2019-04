La vice de De Marchi estrenó críticas en la interna oficialista

Pocas horas después de que se oficializara como compañera de fórmula de Omar De Marchi, Susana Velázquez sumó su primer embate desde el seno de los aliados de Cambia Mendoza.

Velázquez es docente y en su primer contacto con la prensa ayer por la mañana criticó el ítem Aula, una de las banderas que Alfredo Cornejo enarbola como estandarte de la mejora en el presentismo en las aulas.

La precandidata a la vicegobernación consideró, sin embargo, que esta política "no ha hecho variar los resultados en calidad". "Los resultados no han variado cuando al docente se le ha pedido que no falte tanto a la escuela, porque me parece que no está en relación la cantidad cuando la calidad es poca", expresó Velázquez, lo que le valió duras críticas desde el cornejismo.

La senadora provincial Mariana Caroglio recogió el guante y descalificó a Velázquez como “docente de una entidad privada de Luján”. “Le recuerdo que la aplicación del mismo disminuyó al 50% las inasistencias docentes en las escuelas públicas de la provincia”, advirtió la legisladora desde las redes sociales.

“Aumentó el presentismo de los estudiantes a nivel de las instituciones privadas, volvieron al presupuesto educativo $1.000 millones que se usaban para pagar suplentes de suplentes.

¿Ud piensa derogar el #ÍtemAula? ¿Qué propuesta educativa llevaría adelante para mejorar la calidad educativa de la provincia?”, desafío Caroglio, quien, por el contrario, consideró que se trata de una herramienta que “hay que seguir profundizándola en el tiempo”.

La senadora siguió con su hilo en las redes: “El #ÍtemAula nos garantiza los 180 días de clases y los docentes y estudiantes en las escuelas. Hoy los padres de la UNCuyo nos piden que el #ÍtemAula esté en las aulas de la universidad”.

Caroglio estuvo en el ojo de la tormenta el año pasado ya que, además de legisladora, tiene un cargo docente en resguardo e intentó acceder a un beneficio que la propia DGE consideró fuera de lugar. La senadora pidió un cambio de escuela para obtener mejoras laborales y salariales en un eventual futuro fuera de la Legislatura. La autoridad educativa consideró que al no estar haciendo uso del cargo no puede aspirar a los beneficios que pretendía.