"La Turca" sostuvo en TV que "no hay piqueteros que busquen trabajo"

El talk show político de América, "Intratables", sumó anoche a una conocida integrante del "jet set" mendocino (si lo hay), como es Ana Laura "La Turca" Nicoletti. En la melange de opiniones que caracteriza al espacio, se habló de todo, pero se enfocó en los piquetes que cortan la avenida 9 de Julio en Buenos Aires para reclamar fondos de Desarrollo Social. Allí intervino la dirigente social Margarita Barrientos y apareció Nicoletti, quien tuvo duras consideraciones políticas en el programa y generó una amplia repercusión en las redes.

Margarita Barrientos fue contundente desde el hogar que conduce en Villa Soldati: "No he visto a ningún piquetero pidiendo trabajo sino más planes y más plata". Con la conducción de Guillermo Andino, el programa sumó a la mendocina que se popularizó por su liderazgo transexual. En ese contexto, Ana Laura Nicoletti sostuvo que "todos la estamos pasando mal, es terrible que los chicos no tengan para comer, pero coincido en que no hay piqueteros que busquen trabajo".