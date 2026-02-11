La reforma laboral obtuvo media sanción en el Senado y avanza la votación en particular

Live Blog Post

Chicana a CFK y críticas a la legislación laboral vigente

“A pesar de los insultos que planteó sobre nuestro presidente y nuestro Gobierno quiero simplemente informarle, no a él sino al cuerpo, para que no se sienta agraviado personalmente, que la única persona que está presa en la Argentina es la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner”, afirmó la exministra de Seguridad.

Bullrich profundizó su postura y cuestionó las críticas hacia el oficialismo. “Entonces, que no hable más del presidente Milei y que hable de la realidad concreta de una expresidenta que hace quedar muy mal a Argentina en el mundo porque está presa por corrupción”, agregó, en un mensaje directo hacia la bancada opositora.

Más allá del cruce, la senadora también dedicó parte de su intervención a defender el proyecto de reforma laboral. Sostuvo que la Argentina arrastra “una legislación laboral obsoleta” que, según su visión, “nos dejó varados” y condiciona el desarrollo económico.

“Es un país anclado en el pasado, que no puede avanzar, sin poder crecer ni generar el trabajo que nuestra gente necesita”, planteó. Y concluyó que si hoy es necesario modificar numerosas normas es porque se generó “una telaraña difícil de atravesar”. “Por eso con esta ley, venimos a simplificar”, explicó, al fundamentar el respaldo oficialista a la iniciativa.