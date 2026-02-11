La reforma laboral obtuvo media sanción en el Senado y avanza la votación en particular

El Gobierno nacional enfrenta un debate clave en el inicio de las sesiones extraordinarias del Congreso. El Senado es escenario del primer gran desafío legislativo del año para la administración de Javier Milei: la media sanción de la reforma laboral, obtenida con 42 votos afirmativos y 30 negativos.
Con el respaldo de la UCR, el PRO y el interbloque de senadores federales, el oficialismo reunió 38 voluntades y logró habilitar la sesión especial en la que se discuten modificaciones a la legislación laboral. El número permitió poner en marcha el debate en el recinto y despejar, al menos en el arranque, las dudas sobre el quórum.
Live Blog Post
12-02-2026 01:35
"Histórico"
Javier Milei celebró la media sanción de la reforma laboral lograda en el Senado.
En general, la ley de modernización laboral obtuvo 42 afirmativos, 30 negativos y 0 abstenciones.
Live Blog Post
12-02-2026 01:02
Chicana a CFK y críticas a la legislación laboral vigente
“A pesar de los insultos que planteó sobre nuestro presidente y nuestro Gobierno quiero simplemente informarle, no a él sino al cuerpo, para que no se sienta agraviado personalmente, que la única persona que está presa en la Argentina es la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner”, afirmó la exministra de Seguridad.
Bullrich profundizó su postura y cuestionó las críticas hacia el oficialismo. “Entonces, que no hable más del presidente Milei y que hable de la realidad concreta de una expresidenta que hace quedar muy mal a Argentina en el mundo porque está presa por corrupción”, agregó, en un mensaje directo hacia la bancada opositora.
Más allá del cruce, la senadora también dedicó parte de su intervención a defender el proyecto de reforma laboral. Sostuvo que la Argentina arrastra “una legislación laboral obsoleta” que, según su visión, “nos dejó varados” y condiciona el desarrollo económico.
“Es un país anclado en el pasado, que no puede avanzar, sin poder crecer ni generar el trabajo que nuestra gente necesita”, planteó. Y concluyó que si hoy es necesario modificar numerosas normas es porque se generó “una telaraña difícil de atravesar”. “Por eso con esta ley, venimos a simplificar”, explicó, al fundamentar el respaldo oficialista a la iniciativa.
Live Blog Post
12-02-2026 00:52
Patricia Bullrich cruzó a José Mayans
La presidenta del bloque de La Libertad Avanza tomó la palabra para rechazar una comparación realizada por el senador formoseño y la calificó como improcedente. “Quería decirle a Mayans que me parecía algo absolutamente fuera de lugar comparar una frase que estaba en la entrada del campo de exterminación de Auschwitz para hablar en una casa de la democracia”, disparó.
“Sinceramente, senador, me parece que esta casa no merece que usted nombre a ese cartel nefasto donde seis millones de vidas fueron incineradas. Le quería plantear que utilice otros ejemplos”, sostuvo, dirigiéndose al jefe del bloque de Unión por la Patria.
Live Blog Post
12-02-2026 00:49
La mesa política de La Libertad Avanza
“Le damos la bienvenida a los miembros del Poder Ejecutivo: la secretaria General de la Presidencia, el Jefe de Gabinete y el ministro del Interior, que nos van a acompañar en esta larga noche de sesión”. Así, Victoria Villarruel presentó en el recinto a la mesa política libertaria.
La mesa política de LLA
Por pedido de Javier Milei, la mesa política de la Casa Rosada se hizo presente a poco de que se vote la reforma laboral en el Senado.
Live Blog Post
12-02-2026 00:37
"No se puede tratar esta ensalada de leyes a las apuradas"
El jefe del bloque de Unión por la Patria en el Senado, José Mayans, cerró filas con su bancada y cargó con dureza contra el oficialismo durante el tramo final del debate por la reforma laboral.
El legislador formoseño cuestionó la dinámica con la que se llevó adelante la sesión y apuntó contra las modificaciones introducidas a último momento en el dictamen. “No se puede tratar esta ensalada de leyes a las apuradas y con irresponsabilidad. Es poco serio, es una falta de respeto, no se puede todo esto tratar en un día. Y después hacen más de 50 cambios para ver si pueden conseguir el quórum. Esa es la forma en la que buscan el consenso”, lanzó.
Mayans defendió las intervenciones de los senadores de su espacio y sostuvo que el proyecto oficial no fue discutido con la profundidad necesaria para una reforma de esa magnitud. En ese marco, denunció una estrategia de “improvisación” y acusó al oficialismo de priorizar el número para la votación por sobre el debate de fondo.
Sin mencionarla de manera directa, también apuntó contra la presidenta del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich. “Estas actitudes de atropello, sobre todo de la que preside el bloque oficialista, en su actitud hacia el sector provisional. Ella es muy fuerte. Maneja la policía, la prefectura, trae 200 acá, los reprime, les mete gas. Es impresionante lo fuerte que es... Es un esquema humillante”, expresó, en alusión a los operativos desplegados en las inmediaciones del Congreso durante la movilización sindical.
Live Blog Post
11-02-2026 23:56
"Tengo un feeling: recta final"
La jefa de bloque de LLA en el Senado publicó un video en X de cara a la votación de la reforma laboral en la que se muestra optimista por el resultado de la votación.
Vischi cuestionó la falta de propuestas de sus colegas
El senador de la UCR lanzó una autocrítica al funcionamiento del Congreso y cuestionó la escasa iniciativa propia del Poder Legislativo en el debate sobre la reforma laboral. “Parece que necesitamos que nos active de afuera el Ejecutivo para ponernos a discutir”, afirmó durante su intervención en el recinto.
El correntino pidió a sus pares “hacer mea culpa” por la falta de propuestas concretas y reclamó que los proyectos mencionados en el debate se traduzcan en iniciativas formales. “Veo a algunos levantar que tienen proyectos. Bueno, hay que ponerlos sobre la mesa”, instó.
En la misma línea, apuntó también contra el peronismo, al señalar que “parece que tienen el monopolio de la defensa de los derechos del trabajador”. Según planteó, ese sector político también debería asumir responsabilidades por la situación económica y laboral actual.
“Entonces también de alguna forma tienen que hacer alguna mea culpa de la situación que tiene el país”, concluyó.
Live Blog Post
11-02-2026 23:52
El rechazo de Convicción Federal
El presidente del bloque Convicción Federal, Fernando Salino, cuestionó con dureza los cambios introducidos a último momento en el dictamen de la reforma laboral y advirtió que el Senado no puede “tratar cualquier cosa” sin respetar los procedimientos formales.
El senador por San Luis sostuvo que el texto válido es el que fue firmado en comisión en diciembre y rechazó que se intente incorporar modificaciones sobre la hora. “No se puede traer el dictamen que a uno se le ocurre”, lanzó, al señalar que avanzar de ese modo implicaría desconocer las reglas internas de la Cámara.
En esa línea, afirmó que se estaría vulnerando el artículo 96 del reglamento del Senado, que obliga a los integrantes de las comisiones a compartir de inmediato cualquier informe o documento que pueda influir en el contenido del dictamen. Según denunció, el oficialismo no puso a disposición del resto de los bloques la información completa sobre los cambios propuestos.
Salino también criticó el denominado “método de las siete llaves” y rechazó que se acuse de “terrorismo parlamentario” a quienes plantean objeciones. “No podemos estar a diez minutos de la votación y que la mayoría de los senadores no sepamos qué estamos tratando”, advirtió. Finalmente, anticipó que su bloque votará en contra del proyecto al considerar que incluye disposiciones que podrían chocar con el principio de no regresividad en materia de derechos laborales.
Live Blog Post
11-02-2026 23:37
Karina Milei llegó al Congreso Nacional
Tras una extensa jornada en la que el oficialismo puso a prueba los acuerdos tejidos con distintos bloques, Karina Milei y Manuel Adorni se trasladaron al Congreso para presenciar el tramo final del debate por la reforma laboral, a la espera de una votación que podría otorgarle media sanción al proyecto durante la madrugada.
El vocero presidencial ya se encontraba en el recinto junto a otros referentes de La Libertad Avanza, siguiendo de cerca las intervenciones en la Cámara. Entre ellos estaban Diego Santilli y los hermanos Menem, atentos al desenlace de una sesión clave para el Gobierno.
Minutos más tarde arribó también la secretaria general de la Presidencia, quien se sumó al grupo. Según trascendió, el oficialismo tenía previsto ubicarse en los palcos para acompañar el momento de la votación y enviar una señal política en el cierre de una jornada decisiva.
Live Blog Post
11-02-2026 23:28
El PRO acompaña pero se distancia en puntos clave
En el cierre del debate por la reforma laboral, el jefe del bloque PRO en el Senado, Martín Goerling, adelantó que su bancada votará a favor del proyecto en general, pero no acompañará el capítulo que mantiene los aportes sindicales obligatorios. El legislador reclamó que los descuentos sean voluntarios desde el inicio y sostuvo que es momento de “devolver el poder de elegir” a los trabajadores.
La postura del PRO podría complicar al oficialismo en la votación en particular, ya que perdería tres votos en un punto sensible de la reforma. Goerling también cuestionó la eliminación del artículo que habilitaba el pago de salarios mediante billeteras virtuales y planteó que el mercado laboral requiere cambios más profundos, incluso vinculados a la incorporación de inteligencia artificial.
El senador afirmó que la discusión excede el texto de la ley y que se trata de definir si el país quiere “seguir siendo una fábrica de pobreza” o avanzar hacia un esquema que incentive el empleo formal. En esa línea, criticó la presión impositiva y aseguró que los emprendedores argentinos compiten en desventaja frente a otros países de la región.
Finalmente, señaló que desde 2002 el empleo privado registrado creció apenas 3%, mientras que el empleo público aumentó 24% y los monotributistas 64%. A su juicio, el problema de fondo es la falta de condiciones para invertir y generar empleo, algo que atribuyó, entre otros factores, a la carga tributaria nacional y municipal.
Live Blog Post
11-02-2026 23:24
José María Carambia, de Santa Cruz, rechazará el proyecto
“Es entendible que haya una modernización laboral”, sostuvo durante su intervención, pero advirtió que cualquier cambio debe preservar las garantías básicas del empleo. “Eso no tiene que afectar los derechos de los trabajadores”, remarcó.
Carambia también cuestionó uno de los argumentos centrales del oficialismo al relativizar la idea de una supuesta “industria del juicio”. A su criterio, ese diagnóstico no puede generalizarse: “Depende de la realidad de cada lugar”, afirmó.
En esa línea, rechazó la narrativa que responsabiliza a los trabajadores por los conflictos laborales. “Se cree que el malo de la película es el trabajador, pero en realidad lo es el empleador porque las indemnizaciones son de las más bajas de Latinoamérica”, señaló.
Finalmente, dejó en claro la posición de su bloque: “No vamos a votar en contra de los trabajadores. El nombre es muy lindo pero la esencia de la ley es afectar los derechos del trabajador y por eso vamos a votar en contra en general”, concluyó.
Live Blog Post
11-02-2026 23:07
Alejandra Vigo marcó diferencias con el proyecto
Durante su intervención en el recinto, la legisladora adelantó: “Quiero adelantar el voto positivo de nuestro bloque para este proyecto de ley que dice tener el objetivo de revisar y actualizar aspectos y no conceptos que el mundo del trabajo hoy reclama en Argentina”. No obstante, marcó diferencias con algunos puntos del texto y señaló que existen disposiciones que “no son lo bastante buenas ni claras para alcanzar esos objetivos”.
En ese sentido, consideró que el debate podría haber profundizado en las distintas realidades productivas del país. “Hubiera sido muy importante, por ejemplo, poder diferenciar la realidad laboral entre las pymes y las grandes empresas”, planteó.
Vigo sostuvo que el proyecto puede aportar previsibilidad, aunque sin sobredimensionar su impacto. “Esta ley vale el tiro si da cierta previsibilidad jurídica, lo que sería un gran paso. Nuestra sociedad reclama más empleo formal y las pymes poder contratar. Sabemos que esta ley no es una que nos pueda garantizar tanta reactivación en el empleo, pero ayuda”, afirmó.
La senadora cordobesa también anticipó que acompañará en general, pero rechazará en particular aquellos artículos que, a su criterio, afecten estatutos específicos de distintas actividades.
Live Blog Post
11-02-2026 22:47
Un laboratorio de ideas destinado al fracaso
El senador del Frente Cívico por Santiago del Estero expresó fuertes reparos al proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno de Javier Milei y reclamó que una modificación de esa magnitud sea fruto de un acuerdo amplio. A su entender, avanzar sin respaldo social pone en riesgo la estabilidad de cualquier cambio estructural.
Durante su intervención en el recinto, Zamora advirtió que “estas cuestiones de laboratorio de ideas fracasan” y sostuvo que no es posible encarar transformaciones profundas sin una base de consenso. “No podemos avanzar si no hay un consenso social y desaprovechar reformas de este tipo no es nada nuevo. La filosofía de bases en la que se inspira esta ley es equivocada. Estamos perdiendo una gran oportunidad”, afirmó.
El legislador santiagueño aclaró que su postura no responde a un rechazo meramente opositor, sino a diferencias de fondo con la orientación del proyecto. “No voto en contra de este proyecto por una cuestión negativa. Esta ley no es la ley que pide el país, hoy necesitamos una política de Estado, que no se cambie a cada rato. Este proyecto va a profundizar la crisis”, concluyó.
Live Blog Post
11-02-2026 22:29
Manuel Adorni llegó al Senado a la espera de la definición
Algunos minutos después de las 22, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, llegó al Congreso de la Nación. Ingresó por la avenida Rivadavia, escoltado por la seguridad.
Una vez dentro, fue directo al despacho del presidente de Diputados, Martín Menem, donde se encuentra reunido, junto a la jefa del bloque LLA, Patricia Bullrich, y el ministro del Interior Diego Santilli. Están a la espera de la llegada de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.
Live Blog Post
11-02-2026 20:37
Un libertario citó a Perón
En el arranque de su intervención en el recinto, el senador de La Libertad Avanza dijo sentirse sorprendido por lo que calificó como “ciertas amenazas de violencia tapadas sobre una pretensión de justicia”, en alusión a discursos previos durante el debate.
El legislador cuestionó además la idea de que existan bloques que se arroguen la representación exclusiva de los trabajadores. “He escuchado recién hablar que hay senadores que están por los trabajadores y otros que estarán no sé por quién. Quiero decirles que había un argentino que decía ‘sólo reconocemos a una clase de hombre, los que trabajan’”, señaló. Y, en tono irónico, añadió: “Supongo que saben a quién me refiero, ¿No?”.
El senador riojano profundizó luego la chicana y vinculó esa referencia histórica con el debate sobre el uso de la fuerza en la política. “Quiero decirles que cuando se amenaza con el uso de la fuerza esa misma persona que cité recién tiene un libro que se llama ‘La fuerza es el derecho de las bestias’. ¿Saben de quién hablo?”, insistió, buscando interpelar al resto de los legisladores.
Live Blog Post
11-02-2026 19:57
"Estamos votando lo que les exige el FMI"
La senadora de Unión por la Patria aseguró que el Senado está votando la reforma laboral que el organismo de crédito internacional le exige al Gobierno de Javier Milei.
"Este país se endeudó gracias a Toto, Macri, nuevamente Toto. Recuerden que a Macri también le exigieron, pasa que no lo pudo hacer", disparó la senadora kirchnerista en su intervención.
Live Blog Post
11-02-2026 19:48
La modernización laboral y la dictadura militar
Jorge "Coqui" Capitanich comparó la iniciativa con la Ley 21.297, sancionada durante la última dictadura militar, para advertir sobre la dimensión de los cambios propuestos.
"¿Qué antecedentes existen en la República Argentina históricamente respecto de modificaciones de estas características?", se preguntó Capitanich. Y respondió: "Existe una Ley, que es la Ley 21.297 propiciada por la Dictadura Militar encabezada por Jorge Rafael Videla, cuyo ministro de economía era José Alfredo Martínez de Hoz".
"Esa Ley deroga 25 artículos de la ley 2744 y tiene 98 modificaciones", explicó al detallar el alcance de aquella reforma.
En ese marco, el legislador citó estadísticas vinculadas a la evolución del empleo formal bajo distintos gobiernos y sostuvo que la experiencia histórica no avala el camino elegido. "Recetas equivalentes no pueden producir resultados cualitativamente diferentes", apuntó.
Live Blog Post
11-02-2026 19:33
Convicción Federal votará en contra de la reforma laboral
En medio de las persistentes tensiones internas que atraviesan al peronismo, el bloque Convicción Federal resolvió votar en contra de la reforma laboral y alinearse con la postura del interbloque Justicialista que conduce José Mayans. Así, sus cinco integrantes anticiparon que rechazarán la iniciativa oficialista, pese a las diferencias que en otras votaciones recientes habían quedado expuestas.
El posicionamiento de este sector era seguido de cerca en el Senado, sobre todo después de la división que mostró durante el debate del Presupuesto.
En aquella oportunidad, la jujeña Carolina Moisés, el catamarqueño Guillermo Andrada y la tucumana Sandra Mendoza acompañaron al oficialismo, mientras que el puntano Fernando Salino y el riojano Fernando Rejal votaron en contra. Esa fractura había dejado al descubierto matices entre los legisladores referenciados en los gobernadores Raúl Jalil (Catamarca), Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Gustavo Sáenz (Salta), mandatarios provinciales que mantienen una relación de cooperación con la Casa Rosada.
En esta ocasión, el bloque optó por unificar criterio y justificar su rechazo a la propuesta del Gobierno, en sintonía con el resto del peronismo.
Live Blog Post
11-02-2026 19:24
“Es una pena que la reforma laboral la impulse este gobierno”
La senadora jujeña del bloque Convicción Federal consideró “una pena” que la reforma laboral haya sido promovida por el Gobierno de Javier Milei y cuestionó que el peronismo no haya logrado impulsar una iniciativa de ese tipo durante su última gestión. A su entender, el espacio político perdió la oportunidad de encarar una actualización del régimen laboral cuando tenía la responsabilidad de gobernar.
"El peronismo siempre se caracterizó por haber tenido la percepción de lo que le pasa a la gente, pero lamentablemente se fue reduciendo a un tema de cúpulas. No podemos renegar de la realidad del peronismo ni la de nuestra gente y es cierto que el esquema (laboral actual) ha quedado obsoleto”, evaluó. No obstante, advirtió que el proyecto en debate “tampoco resuelve algo para los que están en la informalidad" y que “no plantea nada de modernización laboral”.
Live Blog Post
11-02-2026 19:20
"Voy a acompañar esta ley de modernización laboral"
El senador radical bonaerense Maximiliano Abad anticipó que respaldará en términos generales el proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno, aunque adelantó que votará en contra de algunos capítulos específicos. De ese modo, dejó en claro que su acompañamiento no será pleno, sino que buscará marcar diferencias puntuales durante la votación en particular.
“Los sindicatos y todas las instituciones de la democracia deben recuperar la representación de una sociedad que está muy por delante de la dirigencia política, ahí también hay un desafío. O trabajamos para una democracia con capacidad de adaptación, donde podeamos combinar el pragmatismo con los principios republicanos, o nos resignamos a vivir en una Argentina mediocre. Yo quiero vivir en esa Argentina liberal que se adapte a los nuevos tiempos que estamos viviendo. Por eso, voy a acompañar esta ley de modernización laboral en términos generales y voy a votar algunos títulos en forma negativa”, expuso el representante de la UCR en el recinto.
Live Blog Post
11-02-2026 19:06
"¿Por qué oponerse a que haya más inversión?"
La senadora radical por Santa Fe confirmó su respaldo al proyecto en discusión y sostuvo que la iniciativa trasciende el alcance de una norma puntual. A su juicio, se trata de “más que una ley, es algo que puede ser el peldaño para que Argentina empiece a crecer”. En esa línea, cuestionó con dureza a los bloques opositores, a quienes acusó de “no haberse aprendido la ley y hablar para desinformar”.
Durante su exposición, defendió la necesidad de actualizar el marco laboral y apuntó contra quienes reivindican la legislación vigente, sancionada en la década del setenta. “¿Por qué oponerse a que haya más inversión, más empresas, más crecimiento , más empresas que van a necesitar más empleados,, todo gracias a un marco razonable? No se si es esa añoranza obsesiva setentista la que hace que se enamoren de lo obsoleto”, expresó.
Live Blog Post
11-02-2026 18:44
"Pretenden debilitar las instituciones sindicales"
Jorge Sola, secretario general de la CGT, advirtió que cualquier intento de debilitar a las organizaciones sindicales por motivos ideológicos podría profundizar la conflictividad social y generar un escenario de mayor inestabilidad. Según planteó, avanzar en ese sentido no contribuiría a ordenar el sistema laboral, sino que podría provocar “un desorden aún más grande que el que ya existe”.
Jorge Sola, secretario general de la CGT, advirtió que intentar debilitar a los sindicatos por razones ideológicas podría causar un desorden aún más grande que el que ya existe. pic.twitter.com/eRzJ6wbgJ0
Durante su intervención en el recinto, Fernández Sagasti criticó el proyecto de Ley de Modernización Laboral y cuestionó que el texto no incorpore los desafíos vinculados al avance de la inteligencia artificial. “No habla nada de lo que está pasando en el mundo esta Ley", se quejó, al señalar que la discusión está desconectada de las transformaciones tecnológicas actuales.
En ese sentido, profundizó: “Hace un mes y medio que venimos viendo que la inteligencia artificial ya pasó de ser una interfaz de preguntas y respuestas y ya crea agentes que hacen cosas reales en la vida real. ¿Y esta ley qué dice de eso? ¿Qué dice esta Ley de modernización? Nada". Luego, volvió sobre el punto con una comparación gráfica: “¿En serio queremos ser un país serio?". "Es como si te quieren vender un Tesla, abrís el motor pero el motor es un motor oxidado de un Falcon verde", apuntó.
Live Blog Post
11-02-2026 18:19
Fernández Sagasti chicaneó a Bullrich
La senadora mendocina cuestionó con dureza la sanción de la norma y las modificaciones incorporadas durante el debate, y acusó al Gobierno de haber cedido ante distintos sectores. Según planteó, el oficialismo “se han arrodillado ante la caja de los gobernadores, se han arrodillado ante los bancos se han arrodillado ante la CGT y lo único que hacen es manotearle la plata a los jubilados y la dignidad a los trabajadores”.
En esa línea, apuntó también contra la conducción del bloque libertario y puso en duda la fortaleza parlamentaria que se exhibía en la previa. “Este gobierno, con esta Ley que venía y decía la presidente [de bloque] de LLA que tenían los votos y que los 44 no sé que cosa, se arrodillaron todos”, añadió Fernández Sagasti.
Live Blog Post
11-02-2026 17:57
Traspaso de la justicia laboral a CABA
El oficialismo decidió avanzar con el convenio para transferir la Justicia Nacional del Trabajo a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires y buscará aprobarlo en la misma sesión en la que intentará darle media sanción a la reforma laboral.
La presidenta del bloque de La Libertad Avanza aseguró que cuenta con los apoyos necesarios: “Ya tengo los votos”, afirmó ante la prensa acreditada, en medio de las discusiones reglamentarias sobre el mecanismo para tratar la iniciativa.
Según explicó, el acuerdo no requiere dictamen de comisión ni su inclusión en el temario de extraordinarias, ya que no se trata de un proyecto de ley tradicional. “
Lo hablé con Eduardo Menem y explicó que no hace falta un dictamen y con el número de expediente y si eso no lo logramos destrabar, lo metemos como un anexo; pero ya tengo los votos”, sostuvo. La incorporación se formalizará al final de la sesión, durante la votación en particular, y si obtiene el aval del Congreso, también deberá ser refrendada por la Legislatura porteña.
Live Blog Post
11-02-2026 17:46
"Son delincuentes organizados"
El ministro del Interior, Diego Santilli, cruzó a grupos de manifestantes que encabezaron disturbios en el marco del debate de la reforma laboral.
"Estos no son defensores de los trabajadores, son DELINCUENTES ORGANIZADOS. Esto es lo que se termina en la Argentina, el apriete a los laburantes y el choreo de la industria del juicio", publicó en X.
Estos no son defensores de los trabajadores, son DELINCUENTES ORGANIZADOS.Esto es lo que se termina en la Argentina, el apriete a los laburantes y el choreo de la industria del juicio. pic.twitter.com/R4hJRzLIWx
“Entendemos que el régimen actual ha quedado desactualizado, no está dando las soluciones que necesitamos”, afirmó el legislador de la UCR, Daniel Kroneberger.
Live Blog Post
11-02-2026 15:47
Diego Santilli llegó al Senado en un clima de optimismo
El ministro del Interior, Diego Santilli, está en el Senado desde la primera hora. Fue uno de los artífices de los cambios que recibió el proyecto, luego de largas ruedas de negociación con los gobernadores aliados. En su entorno dejaron trascender que esperan "alrededor de 40 votos para la votación en general".
El funcionario se mostró optimista de cara a la votación, aunque deslizó que a la hora de votar el Fondo de Asignación Laboral (FAL), que reemplaza las indemnizaciones, el número será "finito". Ese será uno de los puntos que el Gobierno debe seguir con atención para que no se caiga en la votación en particular.
Live Blog Post
11-02-2026 14:00
Sin demasiados sobresaltos, el Gobierno afina los números para la media sanción
La sesión en el Senado transcurre sin demasiados sobresaltos. El oficialismo, que cuenta con los votos y se quedará con la media sanción al cierre de la jornada, afina los votos. Estima que serán más de 40 los apoyos que reciba en general, entre los bloques de LLA, el PRO, la UCR y los bloques provinciales.
En paralelo, el peronsimo monopoliza los discursos en el recinto del Senado. Critican la "pérdida de derechos"; como la eliminación de las indemnizaciones, el banco de horas, las vacaciones, entre otros puntos de la ley.
Live Blog Post
11-02-2026 12:58
Un minuto de silencio por en el recinto del Senado
La senadora por Buenos Aires Juliana Di Tullio (Justicialista) pidió un minuto de silencio por la muerte de la exdiputada nacional por Chaco Sandra Mendoza y exesposa del actual senador y exgobernador Jorge Milton Capitanich.
Al homenaje también se sumaron los bloque de la UCR y La Libertad Avanza. El recinto del Senado interrumpió así el debate para darle lugar al minuto de silencio en memoria de la exdiputada nacional.
Live Blog Post
11-02-2026 12:45
El kirchnerismo criticó la reforma laboral de Patricia Bullrich
La voz cantante del kirchnerismo en el Senado fue Mariano Recalde (CABA). El senador apuntó contra el oficialismo y remarcó que "es cierto que existe una flexibilización de hecho porque muchos derechos no se cumplen". "Sin embargo, esos derechos existen y, en algún momento, pueden ser reclamados", señaló y agregó: "Esta ley establece que, si el trabajador no los reclama desde el primer día, pierde ese derecho".
Recalde no dejó pasar la oportunidad de despotricar contra los senadores electos en listas peronistas que acompañarán este proyecto. "Resulta indignante que senadores elegidos por el voto del peronismo en sus provincias vengan aquí a quitar derechos a los trabajadores", indicó con malestar.
Además, intentó desmitificar que "no habrá más juicios laborales". Recalde sostuvo que los trabajadores "van a ir a la Justicia porque son trabajadores con derechos". "La Constitución establece que el trabajo, en sus diversas formas, debe proteger al trabajador. Además, eliminaron el preaviso de 15 días, qué misarebles son".
Live Blog Post
11-02-2026 11:42
Patricia Bullrich defendió el proyecto
La jefe de bancada de LLA, Patricia Bullrich, habló de la importancia del proyecto de la reforma laboral. Además, hizo hincapié en los cambios que se incorporaron al primer dictamen, incorporando propuestas de "organizaciones sindicales, empresariales, del campo, de distintos sectores". Según Bullrich, el Gobierno escuchó a más de "1500 organizaciones". Paso seguido, la senadora dejó lugar a otros senadores de la bancada para exponer los cambios técnicos mencionados.
Live Blog Post
11-02-2026 11:17
Con el apoyo de los aliados, el Gobierno consiguió el quórum
Sin correr demasiados riesgos, el Gobierno de La Libertad Avanza consiguió rápidamente el quórum en el Senado para comenzar a tratar la reforma laboral. Así, La Libertad Avanza superó sin dificultades el primer obstáculo de una sesión que será ríspida en el Congreso. El oficialismo tuvo asistencia completa, y contó con el apoyo del PRO, la UCR y los bloques provinciales.
Live Blog Post
11-02-2026 10:52
Milei activa a su mesa política en el Senado para asegurar la reforma laboral
El gobierno de Javier Milei puso en marcha un operativo político de máxima intensidad para asegurar su primer gran objetivo legislativo del año. En ese marco, el Presidente instruyó a la mesa política del oficialismo a instalarse en el Senado durante el debate de la ley de modernización laboral, con el fin de monitorear la sesión en tiempo real, destrabar acuerdos y evitar imprevistos de último momento.
La decisión refleja la centralidad que tiene la reforma laboral en la agenda del Ejecutivo y la necesidad de un seguimiento directo del tratamiento parlamentario, en un escenario marcado por negociaciones ajustadas y un clima de alta tensión política y sindical.
Según pudo saber el oficialismo, el mandatario dispuso la presencia en la Cámara alta de Karina Milei, secretaria General de la Presidencia y figura clave del armado político; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; el ministro del Interior, Diego Santilli; y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. Todos ellos tendrán la tarea de mantener contacto permanente con los senadores aliados y dialoguistas para cerrar los últimos acuerdos.
Live Blog Post
11-02-2026 10:13
Bullrich: "Es la reforma más importante en los últimos 50 años de la historia argentina"
En la previa de la sesión por la reforma laboral, la senadora Patricia Bullrich, confirmó la voluntad dialoguista del Gobierno para terminar de conseguir los votos para este miércoles: "Ha tenido una participación de todos aquellos que son reformistas, que quieren que el país avance".
“El Gobierno lo que hizo fue escuchar a todos y equilibrar el proyecto para que absolutamente todos sientan que han tenido una participación”, afirmó Bullrich, rechazando la idea de que el Gobierno haya cedido ante la CGT.
Live Blog Post
11-02-2026 09:28
El Gobierno llega al Senado con optimismo
El oficialismo confía en que la estrategia de negociación y los cambios introducidos en la reforma laboral permitirán avanzar con la iniciativa en el Congreso y obtener un resultado favorable. En ese marco, el diputado nacional de La Libertad Avanza y presidente de la comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, Bertie Benegas Lynch, defendió las modificaciones acordadas y aseguró que el objetivo central es ganar la votación.
Durante una entrevista en el canal de streaming Infobae en Vivo, el legislador utilizó una metáfora pugilística para explicar la lógica detrás de las concesiones: “Cuando vos te metés en el recinto es para ganar una votación, no para que te llenes la cara de dedos”, señaló, en referencia a la necesidad de ceder posiciones para lograr consensos.
Benegas Lynch explicó que la negociación de cambios en la reforma laboral responde a un escenario adverso, marcado por la fuerte resistencia del kirchnerismo y de los gremios, que rechazan varios puntos del proyecto impulsado por el gobierno de Javier Milei. Frente a ese contexto, sostuvo que el oficialismo optó por avanzar con un texto posible antes que sostener una postura inflexible.
El diputado remarcó que el Gobierno está dispuesto a ceder para destrabar acuerdos, aunque aclaró que el espíritu de la reforma se mantiene. “Lo perfecto es enemigo de lo posible. Vamos con lo óptimo y después, justamente, el Congreso tiene que ser un órgano de contralor”, afirmó.
Los cambios introducidos al dictamen de mayoría son considerados trascendentales. Incluyen modificaciones en el capítulo de Ganancias, que impactan tanto en la recaudación nacional como en los ingresos de las provincias; concesiones a sindicatos y cámaras empresariales en materia de aportes compulsivos; el sostenimiento del porcentaje destinado a obras sociales y una atenuación de la propuesta original vinculada al fondo de indemnizaciones.
Live Blog Post
11-02-2026 08:22
Pese a los acuerdos, los sindicatos marchan en contra del gobierno
La Confederación General del Trabajo (CGT) y las dos Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) encabezarán este miércoles desde las 14.30 una movilización frente al Congreso para rechazar el proyecto de reforma laboral que se debatirá en el Senado y que el oficialismo busca convertir en ley.
En un contexto marcado por la tensión y la resistencia de sectores de la oposición, La Libertad Avanza trabajó contrarreloj junto a los bloques aliados para alcanzar los consensos necesarios que permitan avanzar con el proyecto. Según confirmó la jefa del bloque oficialista en la Cámara alta, Patricia Bullrich, el Gobierno aceptó introducir 28 modificaciones al texto original con el objetivo de destrabar apoyos y garantizar la aprobación.
Desde el entorno del oficialismo aseguran que los votos “están contados” y que el resultado sería favorable, lo que representaría un fuerte respaldo político para Milei en el arranque del año legislativo. La estrategia incluyó negociaciones con senadores dialoguistas y ajustes en artículos sensibles del proyecto, especialmente aquellos vinculados a indemnizaciones, períodos de prueba y modalidades de contratación.