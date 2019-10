La "rabia contenida" detrás de los incidentes en Chile

El centro de Santiago amaneció con una tensa calma tras una nueva jornada de protestas e incidentes en la capital chilena. El balance de muertos por las protestas que se registran en todo Chile ascendió esta madrugada a 15 tras el hallazgo del cadáver de un hombre que murió electrocutado en medio del saqueo a un supermercado en el centro de Santiago.

MDZ realizó una recorrida por el centro de la capital chilena y dialogó con ciudadanos que tuvieron que buscar medios de transporte alternativos por los destrozos que se registraron en las estaciones de metro luego del aumento que fue dejado sin efecto. La mayoría coincidió en que el enojo del pueblo chileno se venía acumulando y el aumento del boleto fue la gota que rebalsó el vaso.

"Está cerrada la estación de metro y tenemos que buscar otras formas de transporte. Es terrible lo que está pasando. Estoy en contra de que estén haciendo destrozos. La presión la tienen que hacer en el Congreso, no afectando a la gente", contó un ingeniero informático de 27 años que prefirió reservar su identidad.

Y agregó: "La gente que sale a la calle no representa a la mayoría de la población. Es gente que no trabaja. Se dicen estudiantes, pero no deben ni estudiar".

José Ortega (29) es venezolano y trabaja como transportista de Walmart. En diálogo con MDZ, indicó que está de acuerdo con la protesta, pero no con la forma violenta adoptada. "Es una rabia que tienen hace tiempo por el grado de impuestos que pagan. El aumento del pasaje explotó esa rabia. La vida es muy cara acá y la mayoría de los chilenos gana el sueldo mínimo", señaló Ortega.

Así amaneció Santiago

En este sentido, una comerciante de 45 años coincidió con el joven venezolano y aseguró que el enojo del pueblo chileno se venía acumulando hace varios meses. "Estoy de acuerdo con las protestas. Nos suben las cosas y los sueldos no suben. Gano el sueldo mínimo y no me alcanza para pagar las cosas. Sólo los que tienen plata pueden acceder a educación de calidad y los remedios son muy caros", explicó.

Así amaneció Santiago

Santiago y toda la región Metropolitana, a la que pertenece la capital, estuvieron por tercera noche consecutiva bajo toque de queda, medida extendida en la región de Valparaíso, la provincia de Concepción, y las ciudades de Antofagasta, La Serena, Coquimbo,Rancagua, Talca y Valdivia.

Siguen las colas para comprar víveres. Foto: Pachy Reynoso/MDZ

El presidente de Chile, Sebastián Piñera, dijo que el país está librando "una guerra" contra los violentos y mantiene el estado de emergencia, totalmente o en algunas de sus comunas, en 11 de las 16 regiones del país: la Región Metropolitana (en la que se ubica Santiago), Tarapacá, Antofagasta, Coquimbo, Valparaíso, Maule, Concepción, Bío Bío, 0'Higgings, Magallanes y Los Ríos.

Por Ignacio De Villafañe, Pachy Reynoso y Pedro Pereyra, enviados especiales a Chile