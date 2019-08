La polémica entre Alberto y la científica, en seis claves

A manera de síntesis o cierre transitorio, Pitta escribió una nota de opinión titulada "No cuente conmigo, señor Fernández, no necesito que me cuiden". Allí expresa: "Voté a Cambiemos, pero no soy macrista. Voté a Cambiemos por muchas razones, pero la principal era para ahuyentar el autoritarismo que poco a poco iba creciendo. Acostumbro a ser crítica con todos los gobiernos, y he dicho una y mil veces que Cambiemos no tiene política de CyT, pero el kirchnerismo tampoco tenía un rumbo adecuado".