La nueva iniciativa del Gobierno que busca desalentar las protestas antimineras

El Gobierno provincial en su conjunto anunció este lunes, en la previa de una nuevas protestas antimineras que se realizarán este martes, una " especialización para inspectores del Estado ", con el objetivo de optimizar las tareas de control y fiscalización en materia minera .

La medida fue trabajada de manera integral con la participación de los ministerios de Ambiente, Seguridad, Gobierno, Producción y también Educación.

La iniciativa busca dotar a todos los inspectores del Estado con herramientas técnicas comunes, "promoviendo una gestión pública más eficiente, profesional y coordinada, acorde a los desafíos actuales en materia de control, prevención y cumplimiento normativo".

La especialización obedece a los lineamientos del Ministerio de Energía y Ambiente, e incorpora un enfoque multidisciplinario "que favorece la integración de criterios mineros en los procesos de inspección".

El programa está dirigido a los equipos de Iscamen, Policía de Mendoza, Gendarmería Nacional, Dirección Provincial de Vialidad (DPV), Dirección Nacional de Vialidad (DNV) , áreas municipales; EMOP; Ambiente, Fiscalización y Control ; y de todos los organismos que intervienen diariamente en el control de diversas actividades industriales y vinculadas al ambiente, para que tengan herramientas para ejercer un primer control sobre la actividad minera.

Este abordaje, según el Gobierno, "permite reforzar la prevención de daños al entorno natural, el uso responsable de los recursos y el cumplimiento efectivo de la normativa ambiental vigente en todo el territorio provincial".

Aseguraron desde el Poder Ejecutivo que con esta capacitación, Mendoza "avanza hacia un sistema de controles e inspecciones moderno, integrado y eficiente, dejando atrás modelos aislados, reactivos y fragmentados. El objetivo es consolidar un cambio de paradigma, basado en un enfoque integral, preventivo y multidisciplinario, donde los distintos organismos del Estado trabajen de manera coordinada, con criterios comunes y objetivos compartidos".

Especialización para inspectores del Estado

La iniciativa contempla la capacitación integral de agentes provinciales y municipales en temas clave como:

Guías de transporte de minerales y trazabilidad de cargas.

Seguridad e Higiene en operaciones mineras y logísticas.

Procedimientos de control en rutas y accesos.

Normativa ambiental, territorial y operativa relacionada con la actividad minera.

La iniciativa busca optimizar los recursos físicos y operativos, la reducción de tiempos de intervención y la mejora en la eficiencia de los controles mineros.

A su vez, en una segunda instancia, la formación permitirá que los equipos inspectores estén capacitados para detectar, registrar e informar de manera inmediata incumplimientos, incluso cuando correspondan a competencias de otros organismos, evitando múltiples intervenciones sucesivas sobre una misma actividad o establecimiento.