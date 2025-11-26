La movilización de ambientalistas tomó la calle Patricias tras la aprobación de San Jorge

Desde temprano hay una concentración en la Legislatura. Tras la aprobación, se movilizaron hacia calle Patricias para continuar con la protesta.

La Legislatura fue el epicentro de un debate clave en Mendoza: el desarrollo de la minería. Por eso desde temprano cientos de militantes que se oponen a la minería metalífera se concentraron en la puerta de la Casa de las Leyes ante un importante operativo policial. Mientras tanto, en el recinto se debatió y posteriormente aprobó el proyecto San Jorge.

asamblea por el agua legislatura (19) ALFREDO PONCE MERCADO / MDZ La concentración comenzó en la Peatonal y en Plaza Independencia y a la misma se fueron sumando columnas. Además de grupos del Gran Mendoza, llegaron en caravana ambientalistas del Valle de Uco y Uspallata.

Protestas En La Asamblea Por El Agua En La Legisltura Finalizada la votación en el recinto, que culminó con un contundente 31-13 en favor de la aprobación de la Declaración de Impacto Ambiental de San Jorge, la columna de manifestantes que se encontraba en la plaza Independencia junto con la que estaba frente al ingreso a la Legislatura por Peatonal se movilizó hacia calle Patricias.

Primero cortaron media calzada de vehículos pero luego los registros indican que fue inhabilitada completamente. De hecho, un grupo de manifestantes insultó a algunos diputados que se retiraban del recinto tras la votación.

Antes, los manifestantes realizaron un aplauso masivo contra la aprobación de la Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto. Hubo familias, grupos de amigos y algunos referentes.