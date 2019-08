La mesa política de Macri apuntó contra los gobernadores

Con nuevos aires tras las multitudinarias manifestaciones de apoyo ciudadano del sábado, la mesa política de Juntos por el Cambio se reunió hoy en Casa Rosada para analizar las medidas económicas impulsadas por el presidente Mauricio Macri y los próximos pasos a seguir en la gestión de gobierno de cara a las elecciones presidenciales de octubre.

En ese marco, quedó plasmado el descontento hacia los gobernadores del PJ que presentaron un recurso ante la Corte Suprema para frenar la quita del IVA a los productos de la canasta básica y las exenciones y reducciones en Ganancias y monotributo, acciones tomadas por el Gobierno nacional tras la escalada del dólar posterior a la victoria en las Paso del candidato opositor Alberto Fernández.

Participaron además de Macri, la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, el candidato a la vicepresidencia Miguel Ángel Pichetto, el Jefe de Gabinete Marcos Peña, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, el ministro del Interior Rogelio Frigerio, la diputada Elisa Carrió, el asesor Mario Quintana y el gobernador de Jujuy Gerardo Morales.

Uno de los portavoces informales de la mesa política fue el presidente del interbloque de diputados de Juntos por el Cambio, Mario Negri, quien advirtió ante la prensa acreditada en Casa Rosada que "los gobernadores del PJ deben entender que la responsabilidad ante esta crisis es colectiva" y les enrostró que en el kirchnerismo "venían a cobrar a la puerta y se iban con una anchoa".

"Argentina no es Suiza, lleva 60 años con inestabilidades y problemas estructurales. Inclusive los que se fueron no vayan a creer que dejaron un canasto lleno de pan dulce", alertó al criticar los cuestionamientos de los gobernadores a las medidas económicas de la administración de Mauricio Macri.

Tras la reunión, Negri afirmó que "se vota el 27 de octubre, el candidato es Macri; y el mejor Macri como candidato para nosotros, y para él también, es el Presidente que está trabajando para que la incertidumbre económica desaparezca y haya estabilidad política. Es un capital de 60 días".

"Frente a una devaluación como la que se produjo, que generó la incertidumbre después del resultado electoral, si el Gobierno no hubiese tomado medidas para ayudar a la gente, ¿qué estarían diciendo en la reunión de los gobernadores del peronismo? '¡Estos son insensibles, abandonen el Gobierno, han tenido una devaluación, la gente no puede comer!. Bueno, el Gobierno estuvo a la altura de lo que la emergencia demandaba. Y el peronismo lo sabe mejor que nadie", expresó en declaraciones reproducidas por la agencia Télam.

Negri dijo que "la responsabilidad es colectiva. No pueden decir: 'Ahora devuélvame 30 mil millones', cuando durante tres años les dieron desde el Gobierno lo que no les habían dado en 12 años; donde venían a cobrar a la puerta y se iban con una anchoa. Hicieron pactos fiscales, cobraron todo lo que les dio la Corte. Hay un esfuerzo común; pero hay muchos gobiernos provinciales que se endeudaron en dólares, pero eso no se lo carguen en la cabeza al Presidente".

"Lo que no puede pedir la oposición es que el Gobierno se haga solo responsable por la situación de vulnerabilidad del país, que esté en silencio, que no actúe y que ellos te tiren piedras. Es una locura; ni la cosa, ni la otra; y cuando se vote el 27 de octubre que muchos argentinos reflexionen, gobiernos que han tenido problemas económicos ha habido muchos", afirmó.

Antes del encuentro de la mesa política de Juntos por el Cambio, habían algunas dudas por la tensión entre Elisa Carrió y Rogelio Frigerio. Según fuentes oficiales explicaron al portal Infobae, la diputada de la Coalición Cívica y el ministro del Interior habrían tenido un diálogo que sirvió para apaciguar los ánimos que, horas antes del cónclave, estaban caldeados.

La líder de la Coalición Cívica fue la primera en llegar a Casa Rosada, 12 minutos antes de las 17. Y la primera en irse, un rato después de las 18, aún con la reunión a medio terminar. El último en llegar fue el jefe de Gobierno porteño, que un rato antes había participado de un acto en la Ciudad junto a Frigerio.