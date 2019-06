La marcha 'Ni una menos' dejó un fuerte mensaje político

La marcha 'Ni una menos' convocó a miles de personas por las calles del microcentro de Mendoza y culminó hoy a la noche en la explanada de la Casa de Gobierno, donde las organizadoras leyeron un documento final consensuado con las distintas agrupaciones políticas, sociales y estudiantiles adherentes, y en el cual quedó plasmada una fuerte crítica política hacia los gobiernos nacional y provincial.

"A cuatro años del gobierno de Macri y Cornejo hemos sufrido 1139 femicidios. Un femicidio cada 30 horas en los últimos 4 años, en la Argentina. En lo que va del 2019, son 133 las muertes por violencia de género y 35 travesticidios y transfemicidios", esgrimieron las locutoras, para luego manifestar el repudio de las organizaciones adherentes a "la construcción simbólica y las políticas de persecución que este gobierno instaura, convirtiendo a mujeres, lesbianas, travestis, trans, migrantes, pueblos originarios y referentes sociales en nuevos enemigos, generando una confrontación social entre sectores históricamente vulnerados".

Documento oficial del #NiUnaMenos Mendoza con un fuerte contenido político contra los gobiernos nacional y provincial @mdzol pic.twitter.com/8lhhC8yxWo — Nicolás Munilla (@NicoMunkor) 3 de junio de 2019

Luego de reclamar por la aprobación de la emergencia nacional por la violencia de género y el aborto legal, seguro y gratuito, las organizadoras exclamaron: "No al modelo de ajuste y explotación del gobierno de Macri y Cornejo. Repudiamos la injerencia del FMI en Argentina y en América Latina, cuyas demandas sólo pueden imponerse criminalizando la protesta social, fomentando políticas punitivas y persiguiendo a los colectivos más vulnerables de nuestra sociedad".

En ese sentido, criticaron el endeudamiento afrontado por ambas administraciones estatales: "La deuda es otra forma de violencia contra las mujeres, lesbianas, travestis y trans. La crisis que nos endeuda no nos deja decir no cuando queremos decir no. Nos expone a mayores niveles de empobrecimiento y violencia. El ajuste y la precarización nos afectan principalmente a las mujeres y diversidades sexuales".

"¡No al pago de la deuda con nuestros cuerpos!", expusieron ante la aprobación de los asistentes a la marcha.

Leé a continuación el documento completo del Ni Una Menos Mendoza: