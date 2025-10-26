La Libertad Avanza y Cambia Mendoza festejan y hablan de espaldarazo a la gestión de Cornejo

La Libertad Avanza y Cambia Mendoza se preparan para festejar con bombos y banderas el triunfo de las elecciones legislativas. Todo indica que la alianza oficialista se impondrá al peronismo por 20 puntos. A diferencia del cierre de campaña donde solo se vieron globos y remeras violetas, esta tarde en el búnker de LLA y CM se tiñó de rojo.