Martín Kerchner en el búnker de La Libertad Avanza y Cambia Mendoza.
La Libertad Avanza y Cambia Mendoza festejan y hablan de espaldarazo a la gestión de Cornejo

En el búnker de La Libertad Avanza y Cambia Mendoza se llenó de carteles de los intendentes y de Alfredo Cornejo.

Juan Manuel Torrez

Juan Manuel Torrez

Bunker LLA 15
Todo listo para festejar en La Libertad Avanza y Cambia Mendoza.

La palabra de Griselda Petri

"Por los datos que venimos recogiendo de nuestros fiscales venimos muy bien hasta en los departamentos donde gobierna el peronismo. Hay que esperar el resultado final".

Habló Martín Kerchner

"Queremos agradecerle a la cuidadanía y el acompañamiento que nos ha dado la provincia de Mendoza. Estamos muy contentos y hay que respetar la veda. Es un espaldarazo a la gestión de Alfredo Cornejo y un mensaje a Argentina. Mendoza es una locomotora y un buen laboratorio para el país".

Bunker LLA 16
Llegó la hinchada de Ulpiano Suarez

Cerca de las 20, llegaron al búnker de La Libertad Avanza y Cambia Mendoza los militantes radicales con banderas de Ulpiano Suarez.

Banderas de intendentes radicales

Hasta el momento, en el búnker hay banderas del intendente de Las Heras Francisco Lo Presti, Marcos Calvente de Guaymallén y Diego Costarelli de Godoy Cruz. También hay bombos y música alta.

Bunker LLA 11
Bunker LLA 7
Bunker LLA 9
El búnker se pintó de rojo

La militancia radical le ganó de mano a los libertarios y coparon el búnker de La Libertad Avanza y Cambia Mendoza. Bombos, banderas con los nombres de los intendentes radicales y hasta una gran pancarta con la cara de Alfredo Cornejo tenían su lugar en el salón donde festejarán los candidatos.

Bunker LLA 10

