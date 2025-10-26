La Libertad Avanza y Cambia Mendoza festejan un triunfo histórico

Live Blog Post

Andrés Lombardi: "Fue altamente positivo el acuerdo"

"Creo que era acertada la lectura que venimos repitiendo. Argentina necesita ordenarse económicamente. Mendoza tiene que brindar ese apoyo a la gestión que está llevando adelante el presidente Milei. Y nosotros, por supuesto, seguir reafirmando nuestro compromiso y nuestra vocación de trabajo con los mendocinos, con el gobernador Alfredo Cornejo. Creo que hemos trabajado en perfecta armonía con Facundo Correa Llano en todo este proceso. Creo que es un mensaje a los mendocinos de que se puede armar un país serio, la Argentina puede ser un país serio, que faltan demandas por cumplir, como también en Mendoza. Pero con el trabajo, con el esfuerzo, con un plan concreto se puede arribar a los mejores resultados".

"Fue altamente positivo el acuerdo. El radicalismo lo aprobó por unanimidad en su Congreso partidario, lo discutimos con los intendentes, lo discutimos con los principales dirigentes del radicalismo, creíamos que era el mejor camino, que había que simplificarle la oferta electoral a los mendocinos. Esa simplificación de todos los que pensamos en un país de bien, en un país que permita el desarrollo del sector privado, en un país en donde tenga las cuentas equilibradas, en donde hay el equilibrio presupuestario, donde hay la disminución de impuestos. Ese país que es un reflejo también de lo que venimos haciendo en Mendoza. Este mensaje ha sido recepcionado por los mendocinos".