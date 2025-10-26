La Libertad Avanza y Cambia Mendoza festejan un triunfo histórico
En el búnker de La Libertad Avanza y Cambia Mendoza todo es alegría. Los resultados oficiales dan una diferencia de 28 puntos con el PJ.
En el búnker de La Libertad Avanza y Cambia Mendoza todo es alegría. Los resultados oficiales dan una diferencia de 28 puntos con el PJ.
La Libertad Avanza y Cambia Mendoza festejan con bombos y banderas el triunfo de las elecciones legislativas. El oficialismo se impuso sobre el peronismo por 28 puntos, según los datos oficiales. A diferencia del cierre de campaña donde solo se vieron globos y remeras violetas, esta tarde a primera hora el búnker de LLA y CM se tiñó de rojo. Un poco más tarde llegaron los militantes de LLA.