La Justicia rechazó el pedido de CFK y el primer juicio en su contra comenzará a fin de mes

El Tribunal Oral Federal 2 rechazó hoy el pedido de la ex presidente Cristina Fernández de Kirchner para postergar el inicio del primer juicio oral en su contra, previsto para el 26 de febrero.

Los abogados de la ex presidenta querían aplazar el inicio de las audiencias en el caso que la tiene en el banquillo de los acusados por las obras públicas concedidas al empresario Lázaro Báez en Santa Cruz.

El Tribunal Oral no aceptó el planteo y confirmó el inicio del juicio a Cristina Kirchner, Báez y otros 14 acusados para el 26 de febrero.

La defensa de la ex mandataria había pedido que el proceso no comience hasta tanto no esté incorporada toda la prueba que se analizará en el caso. Puntualmente, un peritaje sobre algunas obras públicas cuestionadas.

El trabajo todavía no finalizó y los jueces le preguntaron al Cuerpo de Peritos Contadores de la Corte Suprema de Justicia cuando tenían previsto entregar las conclusiones. La respuesta llegó el viernes. Informaron que en la segunda semana de junio estarán los resultados. Los jueces del tribunal oral entendieron que desde fines de febrero hasta esa fecha el juicio coincidirá con el inicio de la declaración de los testigos, etapa en la que el peritaje es importante para las partes.

Antes declararán los acusados, se leerán las imputaciones y las partes harán sus planteos previos. Con esos argumentos, el Tribunal rechazó el pedido.

Tanto el fiscal del caso, Diego Luciani, como las querellas de la Unidad de Información Financiera (UIF) y la Oficina Anticorrupción (OA) habían pedido rechazar el pedido de postergación.

El juicio por la obra pública es por la presunta entrega irregular de 52 contratos del Ministerio de Planificación Federal, que conducía Julio De Vido, para las empresas de Báez en Santa Cruz por 46 mil millones de pesos durante los 12 años de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner.

Además de Cristina Kirchner, Báez y De Vido, serán juzgados José López, Abel Fatala, Néstor Periotti y Carlos Kirchner, primo del ex presidente Néstor Kirchner y detenido en la causa. Los delitos que se juzgarán son los de asociación ilícita y administración fraudulenta agravada por haberse cometido en perjuicio de una administración pública.

La Fiscalía hoy también se opuso a que el caso sea juzgado en la provincia de Santa Cruz. Fue otro pedido que había hecho la defensa de la ex mandataria y actual senadora nacional.