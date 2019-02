La jueza que liberó al motochorro se defendió con un comunicado

La magistrada que liberó a un motochorro extranjero tras el pago de $700 y recibió críticas por parte del presidente Mauricio Macri se defendió a través de un comunicado, en el que aseguró que no fue informada de los antecedentes penales del sujeto que dejó libre.

​En un escrito de tres carillas, la jueza se defendió y justificó los $700 pesos que pidió para liberar al motochorro Jair Stevens Jurado Mora: "Como consecuencia de la suspensión de juicio a prueba, le impuse a Jurado Mora varias reglas de conducta entre las que se cuenta el pago de una suma dineraria en concepto de reparación del daño causado a la víctima, como lo señala la ley, en la medida de las posibilidades del nombrado".

Al respecto, añadió que "en las actuaciones constan los informes confeccionados por el Registro Nacional de Reincidencia y el suministrado por la Policía Federal Argentina, de los cuales no surgen la existencia de antecedentes penales ni procesos en trámite del extranjero Jair Jurado Mora".

La jueza resaltó que la Dirección Nacional de Migraciones "tampoco informó a este tribunal sobre la existencia de causas penales de Jurado Mora en el exterior, ni hizo saber que el nombrado hubiese estado alcanzado por alguno de los impedimentos de ingreso y permanencia en el territorio nacional".

Finalmente, la magistrada remarcó que "finalmente debo aclarar que los jueces no somos legisladores, solo operadores del sistema y contamos con las herramientas que nos brinda el ordenamiento legal del cual no podemos apartarnos so pena de violar derechos y garantías de orden constitucional".