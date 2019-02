La frase despectiva de Massa sobre la candidatura de Cristina

El líder del Frente Renovador, Sergio Massa, volvió a reivindicar hoy a las primarias como herramienta para definir candidaturas, afirmó que "nadie puede ponerse en el lugar de decir 'soy yo o nadie'" y le pidió al espacio que conduce Cristina Kirchner que "dejen de pensar en candidaturas de culto" que le faciliten al presidente Mauricio Macri "seguir en el Gobierno".

"Me refiero claramente al votante de Unidad Ciudadana: dejen de pensar en candidaturas de culto porque no pueden ser la llave del triunfo de Macri en la segunda vuelta", dijo Massa en una entrevista que concedió esta mañana a la radio La Red, en la que sostuvo que "el Gobierno agita la teoría de sostener un candidato en la oposición, sobre la base de comparar fracasos, porque no tiene un solo éxito para mostrar".

"Construir candidaturas de culto es construir candidaturas que le faciliten a Macri seguir en el gobierno", aseveró el dirigente, quien insistió en reivindicar a las PASO como la instancia para definir las postulaciones de cara a octubre y consideró "patético" el "festival de vanidades y no de propuestas ni de ideas".

"Uno no puede ponerse en el lugar de decir 'soy yo o nadie'; eso lo define la gente; para eso están las primarias y, para eso, se construyen consensos, acuerdos, compromisos y programas", argumentó el dirigente del Frente Renovador y uno de los referentes del espacio Alternativa Federal.

Además, llamó a la dirigencia opositora a pararse "por encima de la lógica enfermiza" que existe de tener que "votar por el menos malo" y "por descarte".

"Claramente vamos a participar de las primarias con el Frente Renovador y otras fuerzas políticas, y convocando además a un acuerdo más amplio, porque esa nueva mayoría tiene que tener además la capacidad de construir de manera plural y plantear el 11 de diciembre un acuerdo de políticas de Estado en la Argentina", postuló el dirigente.

En este marco, el líder del Frente Renovador planteó que "lo que dicen las encuestas es lo que el Gobierno agita como su propio plan para quedarse en el poder" porque -afirmó- "el Gobierno no tiene una sola idea para solucionar los problemas de los argentinos".

De hecho, entendió que el oficialismo "sostiene una candidatura en la oposición", en referencia a Cristina Fernández de Kirchner, "para confrontar fracasos", cuando, en verdad, "la discusión no es de política sino de gestión, de cómo se solucionan los temas".

En tanto, en referencia al ex ministro de Economía Roberto Lavagna y la posibilidad de que sea él quien represente a ese espacio, Massa remarcó que tiene una "profunda relación personal y profesional" con él desde hace quince años y que "ningún proceso electoral" va a modificar ese vínculo.