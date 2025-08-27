La diputada libertaria Rocío Bonacci sufrió un grave accidente en la ruta camino al Congreso: "De milagro estamos vivos"

Rocío Bonacci, legisladora santafesina de La Libertad Avanza, sufrió un grave accidente en la ruta mientras se dirigía al Congreso de la Nación. Fue trasladada a un centro de salud.

La diputada nacional de La Libertad Avanza Rocío Bonacci sufrió un accidente en la ruta mientras se dirigía al Congreso.

La diputada nacional santafesina de La Libertad Avanza Rocío Bonacci sufrió este miércoles un accidente junto a su padre, José, en la autopista Rosario-Buenos Aires cerca de la localidad de Ramallo. Ambos resultaron heridos y fueron trasladados a un centro de salud, pero no correrían peligro.

"Se durmió el chofer, despistó, nos comimos una zanja y de milagro estamos vivos", explicó José Bonacci, dirigente del partido Unite y exconcejal de Rosario, luego de haber sufrido el siniestro vial, según consignó el medio La Capital.

Padre e hija se trasladaban en el vehículo oficial de la Cámara Diputados, un Nissan Sentra, camino a Buenos Aires para participar de la sesión especial en la Cámara de Diputados donde el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, dará su informe de gestión. Producto del impacto, la legisladora sufrió golpes en el rostro y la barbilla. Ambos fueron derivados hasta un centro de salud en Ramallo.