La defensa de Costa apeló y volvió a pedir su sobreseimiento

Luego de que la jueza María Belén Renna rechazara el pedido de sobreseimiento elevado por la defensa de Marcelo Costa y el fiscal de Delitos Económicos Hernán Ríos, ambas partes apelaron para que se revea esa decisión. "Entendemos que cualquier juez va a entender que tiene que declarar la nulidad de lo actuado por la magistrada y determinar el sobreseimiento de Costa", manifestó el abogado defensor, Pablo Cazabán. Para el letrado, la resolución de la jueza Renna se fundó en argumentos falsos y absurdos por lo que ahora el futuro procesal del exminsitro de Hacienda dependerá ahora de un tribunal penal colegiado.

"Su acusación se funda en hechos falsos. La jueza acusa a Costa por una resolución que el no firmó porque ya no estaba a cargo de la OSEP", sostuvo Cazabán. En concreto, la magistrada entendió que el exfuncionario fue partícipe necesario para que se cometiera un fraude contra la administración pública por un millón de pesos. Específicamente, aduce que si Costa no nombraba en planta permanente de OSEP al agente Gustavo Adolfo Agüero en diciembre del 2011, este último no hubiese sido adscripto a otra dependencia cobrando ítems que no le correspondían.

"Estoy asombrado con lo resuelto. Me parece que la jueza no entiende la acusación y en base a ello resuelve de forma errada", manifestó Cazabán.

Para el abogado, el error de la magistrada dar por hecho que Costa sabía que Agüero iba a ser adscripto. "Primero que Costa no designó en planta a Agüero, sino que el 1 de diciembre el directorio de OSEP decidió recategorizar al empleado", esgrimió. Pero además de ello, manifestó que es falso que el 11 de diciembre del 2011 Costa firmó la adscripción del empleado y dijo que una prueba clara es que Costa dejó de estar al frente de OSEP el 7 de diciembre del 2011. "Dice que Costa adscribió a Agüero un 11 de diciembre pero ese día fue domingo. Además de la documentación que consta en la denuncia surge que la adscripción de Agüero se dio en febrero del 2012", adhirió el letrado.

Por último, el abogado también cuestionó con dureza el ejemplo utilizado por la jueza para justificar el rechazo al sobreseimiento. "Comparó el accionar de Costa con el dueño de una empresa de seguridad que deja una escalera contra la pared para que puedan ingresar ladrones y no es una comparación válida por cuestiones de responsabilidad. Según el criterio de la jueza, si algún funcionario comete un ilícito el gobernador debería ser partícipe necesario por haberlo designado. Es una locura", argumentó.

El pasado viernes 21 de junio la jueza María Belén Renna desestimó el pedido de sobreseimiento de Marcelo Costa entendiendo que no existe certeza de su inocencia. En ese sentido, coincidió con la querella en que existían elementos de convicción suficiente como para acreditar que Costa fue partícipe necesario de un fraude contra la administración pública.

Para la jueza Renna, antes de dejar la conducción de la obra social para convertirse en ministro de Hacienda, Costa nombró el 1 de diciembre en planta permanente de OSEP a Agüero sin que se realizara el concurso correspondiente para que se determinara la idoneidad del empleado para ese trabajo. Según la línea de razonamiento de Renna, si esa designación no existía, Agüero no hubiese sido trasladado un mes más tarde a otra dependencia del Estado.