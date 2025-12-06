La decisión política que tomará el Gobierno ante las movilizaciones contra el San Jorge

La Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto minero PSJ Cobre Mendocino, anteriormente denominado San Jorge, será aprobada este martes 9 de diciembre en el Senado, a pesar de las movilizaciones en contra. El Gobierno cree que "las futuras generaciones" necesitan la minería, repiten en el Ejecutivo, y no dará marcha atrás.

El gobernador Alfredo Cornejo, además, no tiene la costumbre de ir y venir con las decisiones políticas. Está convencido que la matriz productiva de la provincia debe diversificarse. Por eso, avanzó desde que comenzó la gestión en 2023 con esa idea: cambiando el Código Minero, acordando con el intendente de Malargüe, Celso Jaque (PJ) la conformación del distrito minero Malargüe Occidental en sus distintas etapas y reactivó San Jorge.

De la misma manera que lo hicieron las asambleas sancarlinas en 2019 para rechazar la modificación de la ley 7722 que postuló el exgobernador Rodolfo Suarez, Uspallata tiene previsto desde hace varios días, una caminata y caravana que comenzará este lunes 8 desde el lugar hasta llegar al otro día a la Legislatura, cuando el Senado trate la DIA de San Jorge.

Se ha denominado por las asambleas "nueva gesta libertadora por el agua". Arranca en Uspallata, donde está previsto que opere San Jorge, extrayendo cobre y eventualmente oro, a las 8 de la mañana del lunes 8 que es feriado. La segunda parada es la Fundición, a las 12 pasa por la zona de Túneles y llegará a Potrerillos a las 20. Lo último que hará es llegar a la ciudad de Mendoza: quienes se movilicen arribarán a las 10 de la mañana del martes 9, a la sesión del Senado.

En paralelo, también serán tratados en la misma sesión los proyectos de Ley de Regalías Mineras, del Fondo Compensador Ambiental y la segunda etapa de Malargüe Distrito Minero Occidental, lo que demuestran que el Gobierno tiene la firme convicción de avanzar con la minería metalífera.

Las cuatro iniciativas aprobadas la semana pasada por la Cámara de Diputados consiguieron estado parlamentario el martes pasado y está previsto su tratamiento el 9.

El Gobierno provincial pretende establecer una modalidad de formato móvil para el cobro de las regalías, que pueden llegar a ser de hasta el 3%, pero que cambien en sintonía con los momentos de cada proyecto. Pretenden que en las etapas de mayor rentabilidad la percepción sea más alta y que cuando sea necesaria una mayor inversión o haya una baja productividad o valor de los minerales, las regalías bajen.

La norma que viene con media sanción de Diputados establece que la recaudación obtenida en concepto de regalías se dividirá en un 88% para la Provincia y un 12% para los municipios que adhieran a la ley. Los recursos municipales podrán tener destino en obras públicas, infraestructura social, ambiental y productiva. En tanto, de los fondos que obtendrá la provincia un 15% estarán afectados al Fondo de Desarrollo Socioambiental.

La larga historia de San Jorge

La propuesta que concentra la mayor expectativa es la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto minero PSJ Cobre Mendocino. Este emprendimiento busca extraer cobre del yacimiento ubicado en la Estancia El Yalguaraz, en Uspallata (Las Heras), y podría transformarse en la primera explotación metalífera en recibir aprobación legislativa desde que rige la Ley 7722.

Como exige la normativa, la autorización deberá ser ratificada por la Legislatura provincial.

La ley —vigente desde 2007— establece en su artículo 3 que cualquier proyecto de minería metalífera, en cualquier fase, debe presentar una DIA que luego debe convertirse en ley. En casi dos décadas hubo avales para iniciativas exploratorias, pero ningún proyecto de explotación obtuvo hasta ahora luz verde en la Legislatura.

San Jorge fue rechazado por unanimidad en 2011 cuando se votó en Diputados. En 2024, el proyecto fue relanzado con un perfil más acotado y bajo un nuevo nombre: PSJ Cobre Mendocino. La inversión prevista se acerca a los 560 millones de dólares y apunta a producir cobre mediante el proceso de flotación.

Aunque el bloque peronista del Senado ya anunció que se opondrá —igual que ocurrió en Diputados—, todo indica que la DIA contará con los votos suficientes para ser aprobada, e incluso con un respaldo mayor al mínimo requerido. A los 19 senadores radicales se sumarían legisladores de la oposición, entre ellos representantes del PRO y de espacios que formaron parte de La Unión Mendocina.