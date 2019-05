La Corte Interamericana analizará siete casos argentinos

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) inaugura hoy en Buenos Aires su 61er período de sesiones extraordinarias, que desarrollará a lo largo de la semana con una agenda que incluye el examen del cumplimiento de siete sentencias que involucran al Estado argentino.

Además atenderá un reclamo por la tenencia de 400.000 hectáreas de tierras ancestrales en Salta, en lo que constituye la primera vez que el tribunal interamericano analiza los derechos de pueblos originarios en el país, indicaron fuentes oficiales a la agencia Télam.

A propuesta del Ministerio de Justicia, entre las sentencias vinculadas a Argentina, se examinarán las de los casos "Garrido y Baigorria" (1990), "Torres Melladura y otros vs. Argentina", "Furlan y familiares vs. Argentina (1990), "Forneron e hija vs. Arengan" (2000), el de los periodistas "Fontevecchia y D'Amico vs. Argentina" (1995), "Argüelles y otros vs. Argentina" (1990), "Bueno Alves vs. Argentina" (1988).

En el ámbito del tribunal de la Organización de los Estados Americanos se tramitan actualmente once casos que involucran al Estado argentino, que desde 1996 recibió quince condenas, de las cuales esas siete son las que se examinarán esta semana.

El año pasado, el Gobierno le había enviado la invitación para sesionar en el país y verificar "acá mismo" el cumplimiento de sentencias, explicaron.

Estos casos por lo general tienen que ver con el pedido de las partes al Estado argentino del cumplimiento de "medidas de reparación pendientes de cumplimiento", comentaron las fuentes.

Algunos reclamos son de investigación de hechos que condujeron a la desaparición de una persona, o el pedido de atención médica y psicológica gratuita a víctimas, o la aplicación de programas o cursos obligatorios sobre derechos humanos dirigidos a los policías, entre otros.

Entre el viernes y el sábado, la Corte IDH viajará a Salta para realizar diligencias con peticionarios en un reclamo de pueblos originarios por la tenencia de extensas tierras ancestrales en el departamento salteño de Rivadavia, una causa que comenzó en 1984.

Se trata de una denuncia de la Asociación Lhaka Honhat que derivó en un pronunciamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ante el incumplimiento de su dictamen por parte del Estado remitió el caso a la Corte IDH. El reclamo involucra a más de 90 comunidades, con alrededor de 10.000 personas, que apenas restaurada la democracia, en 1984, reclamando el reconocimiento y la titulación de 400.000 hectáreas en territorio salteño.

En este sentido, las fuentes subrayaron que se trata de la primera vez que la Corte Interamericana analiza el derecho de los pueblos indígenas a su propiedad ancestral en el país y que además no hay antecedentes referido a un territorio de tal dimensión.

El acto de apertura de las sesiones se llevará a cabo mañana por la tarde en el Palacio de Justicia, con la asistencia el ministro de esa cartera, Germán Garavano, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Rosenkrantz, el titular de la Corte Interamericana, el mexicano Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot y el canciller, Jorge Faurie.

Las sesiones seguirán luego en un hotel del barrio porteño de Retiro, aunque las jornadas centrales de la cita de Buenos Aires serán las del miércoles y el jueves próximo, cuando los jueces del tribunal interamericano, entre ellos el ex ministro de la Corte Eugenio Zaffaroni, sesionen a puertas cerradas.