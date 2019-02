La confesión de Macri sobre la salud de su padre

El presidente Mauricio Macri contó esta tarde que su padre, el empresario Franco Macri, está postrado hace un año con pocos momentos de lucidez.

En una charla con el filósofo Alejandro Rozitchner, el presidente reconoció que Franco se encuentra en un delicado estado de salud. Consultado sobre su relación con la muerte, Macri respondió que "espero que me toque una muerte rápida. No me gustaría quedar atrapado en la vida como le está pasando a mi padre que está acá, pero no está. Hace un año que está postrado. Si tiene algún momento de lucidez debe estar pasándola mal".

En sus declaraciones, recogidas por el portal TN, Macri también recordó el último diálogo con su padre: "Me dijo que le dé una pastillita para sacarlo de ahí. Le dije que no se podía", contó el Presidente. "Ya terminé; no tengo nada que hacer. Dependo de asistencia de terceros para todo", respondió el empresario. "No puedo, papá, no se puede", cerró el mandatario.

​Macri también se quebró cuando habló sobre algunos amigos suyos que murieron en el último tiempo. Dijo que fueron "de golpe" y, con lágrimas en los ojos, comentó que lo "hicieron llorar mucho". "Pero me hicieron pensar que es así. Basta de dramatizar. Pobres no son los que murieron sino los que quedan, como las parejas y los hijos", sostuvo.

El Presidente también aseguró que no festeja su cumpleaños hace casi 10 años y que solo realiza algunos encuentros informales porque es "muy complicado" de instrumentar a partir de "las obligaciones" como jefe de Estado.