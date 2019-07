La catarsis de la mendocina militante del Pro en un debate porteño

Una frase descolocó en su momento a militantes del Pro de Mendoza, pero no los amilanó. Al menos, eso aseguran. El hecho sonó a modo de confesión o, mejor planteado, de catarsis durante un debate que la mendocina Sol Salinas mantuvo con otras dos mujeres de la política, una kirchnerista y una que adhiere a Roberto Lavagna, en radio La Red de Buenos Aires: "No se cómo nos va a ir en Mendoza porque nos están liderando pendejos" contó salinas que dijeron los dirigentes nacionales de su partido ante el cierre de listas en Mendoza. s que, según explicó, "nunca van a poner el mérito primero, sino que miran cerca de que dirigente estás". Y subrayó que, a diferencia de otros partidos o del mismo macrismo en otros puntos del país, "en Mendoza al Pro lo armamos los jóvenes".

La queja de Salinas, asesora del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, candidata a concejal de la Ciudad de Mendoza y secretaria política de la Juventud del Pro nacional, no se quedó en la primera catarsis. "En Mendoza no pasa que les abran las puertas a las mujeres, nos sigue costando. Uno ve el gran Buenos Aires y le da envidia", lanzó en la radio porteña.

En medio de un debate que pasó por los más diversos temas, Salinas terció en el debate por el aborto entre una candidata kirchnerista que le perdonó todo a Cristina Kirchner y cree que "ya se ha deconstruído", mientras acusa a Mauricio Macri por reunirse con Amalia Granata, y la dirigente de Conseso 2030 que pide un plebiscito nacional "como el del Beagle" sobre el tema. Salinas, a su turno, sostuvo que "en el Pro e respetan las posiciones personales. Son los representantes los que tienen que decidirlo pero todavía no terminamos los argentinos de comprender que hay que fortalecer las instituciones y los tres poderes para que puedan debatir con libertad".

Firme, encaró: "Ahora vienen con que Cristina se deconstruyó y critican a Macri por reunirse con Granata. Hay liviandad porque cuando Cristina tuvo poder para hacerlo no lo hizo y ahora le hecha la culpa a Macri. No hay que hacer de esto una bandera electoral. Lo que importa es la institucionalidad y la responsabilidad y no con liviandad".