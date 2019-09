La campaña tiñó la "obra del siglo"

La historia de Portezuelo del Viento parecía encaminarse. Pero una curiosa polémica política volvió a traer la discusión a instancias previas: Rodolfo Gabrielli, ex gobernador y asesor de la candidata Anabel Fernández Sagasti, dijo que el proyecto “es un aberración” y propuso hacer una represa más chica y en otro lugar del río Grande.

“Es una locura, no tiene sentido. Se puede hacer un dique más pequeño aguas arriba con un trasvase por arriba y no enterramos ni la ruta de un paso internacional ni el pueblo de Las Loicas. Esto lo vamos a hacer porque el dique que propone Cornejo no incluye el trasvase del Río Grande que es lo que necesitan Alvear y San Rafael”, dijo Gabrielli. Fernández Sagasti no respaldó explícitamente las palabras del ex gobernador, aunque sí dijo que es necesario además de Portezuelo se haga la obra del Tranvase del Río Grande al Río Atuel.

Pues esas palabras generaron la obvia repercusión de parte del gobierno. “Esto demuestra la falta de experiencia a la hora de hacer las cosas. Dijo que es una aberración la obra. Pero Portezuelo tiene el aval de 18 organizaciones nacionales y provinciales. Hay 4 universidades y 4 provincias que dijeron que estaban de acuerdo. Tuvimos el impacto ambiental. Participaron 122 responsables. Se discutió, se habló. Se hizo un trabajo de 3 años. Se aprobaron los pliegos por el Consejo de Obras Públicas. Hasta fue sometido a la Corte Suprema y un laudo presidencial. Tiene seguridad financiera porque no depende de ellos. El añora que la Nación ejecute los destinos de laprovincia, pero eso no ocurre”, dijo Martín Kerchner, ministro de Economía e Infraestructura de la provincia.

El candidato de oficialismo, Rodolfo Suarez, también le contestó a Gabrilli.

Mientras tanto, los industriales mendocinos también apoyan la realización de la obra, pero con una fuerte impronta de mano de obra e industria local. Por eso, por ejemplo, habrá hoy una jornada de trabajo sobre el tema en Malargüe.

Portezuelo del Viento tiene garantizado los recursos, más de 10 años después del compromiso oficial. La Nación transferirá a Mendoza 1023 millones de dólares en cuotas. Esos recursos irán a un fideicomiso que tendrá como único objetivo financiar la obra.