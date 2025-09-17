La Cámara de Diputados rechazó los vetos al Hospital Garrahan y al financiamiento universitario
Con una amplia mayoría de dos tercios, la Cámara de Diputados rechazó los dos vetos de Javier Milei. Duro revés para el Gobierno nacional.
La Cámara de Diputados se encamina a rechazar los vetos del presidente Javier Milei a las leyes de Financiamiento Universitario y de emergencia pediátrica y del Hospital Garrahan. La oposición ya consiguió los dos tercios necesarios para habilitar el tratamiento. El Gobierno sufre la pérdida de sus aliados provinciales en una tarde que será oscura para La Libertad Avanza en el Congreso.
La oposición consiguió más de dos tercios de los de votos en la Cámara de Diputados y rechazó los vetos a la ley de emergencia pediátrica y Hospital Garrahan y la de Financiamiento Universitario.
El primero de los vetos fue rechazado con y con 181 votos afirmativos y 60 negativos, y el segundo con 174 afirmativos y 67 negativos. Ahora el Senado de la Nación debe definir si se mantienen en pie o no los vetos del Gobierno nacional. El panorama para La Libertad Avanza es poco alentador en la Cámara alta, donde la oposición es mayoritaria.
Germán Martínez fue el único diputado del bloque Unión por la Patria que habló en el debate en Diputados. Fue parte de la estrategia opositor de hacer un debate breve, ya que tenían los votos para rechazar ambos vetos presidenciales.
"Vamos a tener que hacer un esfuerzo colectivo enorme, recorriendo las distancias que debemos derribar para darle un destino y una esperanza distinta a los argentinos", indicó el diputado por Santa Fe. "¿Cómo no vamos a ser capaces de traer al presente y al futuro el compromiso de nuestros caudillos federales, de recuperar las mejores y más nobles ideas del liberalismo argentino?", planteó.
"La patria nos está pidiendo a los gritos que tengamos una actitud que nos permita poner a la Argentina de pie. Eso lo vamos a lograr si somos responsables, comprometidos y capaces de no someternos a las fuerzas externas que nos quieren de rodillas. Vamos a levantarle la autoestima a nuestro pueblo", remarcó el jefe del bloque Unión por la Patria.
La Cámara de Diputados se encamina a rechazar las leyes de emergencia pediátrica y Hospital Garrahan y financiamiento universitario, será por una amplia mayoría de dos tercios de los votos. Desde temprano se sabe que el Gobierno nacional no podrá blindar el veto de Milei.
El jefe del bloque UCR, Rodrigo De Loredo, calificó a la estrategia del Gobierno como una mera "profesión de fe" hacia el mercado. Además, acusó al oficialismo de no impulsar ninguna mejora sustancial en el sistema universitario durante los dos últimos años.
"Ya el mercado y la sociedad saben, y en buena hora, que es una prioridad el equilibrio de nuestras cuentas. No es necesario sacrificar a los niños para demostrar ese mensaje de equilibrio", indicó el diputado al mismo tiempo que dejó en claro que votará en contra de los dos vetos.
El diputado por Mendoza Julio Cobos (UCR) rechazó los dos vetos del presidente Javier Milei que se discuten en el recinto. "Estamos tratando de insistir con dos leyes que fueron vetadas producto simplemente de que no tenemos Presupuesto. Y nos tuvimos que decidir por tratar en sucesivas sesiones presupuestos parciales, en este caso para 2 instituciones prestigiosas para nuestro país", señaló el radical.
A pesar de tener un escenario muy adverso para sostener los dos vetos del presidente Javier Milei, el jefe del bloque La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni, hizo un intento. Propuso en el recinto que los aumentos previstos en el Presupuesto 2026 sean aplicables a partir de octubre, pero sin resolver la pérdida que hubo desde diciembre de 2023.
Pero no entusiasmó a demasiado y la sesión siguió su rumbo, que se encamina a insistir con las dos leyes y rechazar los vetos del presidente Javier Milei.
Finalmente, se decidió que habrá un solo debate por ambos vetos en la sesión de Diputados. Los jefes de bloque acordaron reducir la lista de oradores para votar lo antes posible. La oposición cuenta con los números necesarios para rechazar la decisión de Javier Milei e insistir con las leyes de financiamiento universitario y emergencia pediátrica.
Miguel Ángel Pichetto, jefe del bloque Encuentro Federal, pidió "celeridad" para votar sobre ambos vetos. Los votos ya están asegurados dentro de la oposición. El diputado tomó esta decisión porque sabe que cuenta con los votos para ganar la votación
Rápidamente, Rodrigo Del Loredo, jefe del bloque UCR, salió al rescate del Gobierno y pidió que siga con el debate: "Vamos a rechazar los vetos y los vamos a volver a rechazar. No aceptamos esta esta dinámica dicotómica que sienta muy cómodos al gobierno y al kirchnerismo". Sin embargo, dijo que "comparte lo que propone Pichetto, pero la anulación de la palabra no la vamos a respetar".
A partir de ahí Martín Menem llamó todos los jefes de bloque para una breve reunión y definir cómo seguir.
En la previa de la sesión, los cuatro diputados de Misiones que responden al bloque Innovación Federal confirmaron que votarán en contra de los vetos del presidente y complican aún más al oficialismo. La información fue confirmada a MDZ por distintas fuentes parlamentarias. Sin embargo, aclaran que "puede cambiar a lo largo de la sesión".
Con estos cuatro votos en contra, el oficialismo queda aún más comprometido para defender los vetos de Javier Milei.
Con 132 diputados presentes, empezó la sesión en la Cámara de Diputados para tratar los vetos de Javier Milei a las leyes de emergencia pediátrica y del Hospital Garrahan y Financiamiento Universitario.
Noticia en desarrollo...
