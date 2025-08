La audiencia pública por PSJ será virtual y corre a Uspallata como escenario de confrontación

Aún resta la jornada de este miércoles y jueves con una lista amplia de exposiciones en Uspallata y la audiencia luego será virtual, con las 9 am como hora de inicio y en la plataforma Zoom. La lista con los oradores están publicadas por orden cronológico de inscripción como en cada jornada y también habrá repaso de los turnos que no fueron ocupados.

Podrán acceder a esta audiencia virtual aquellos que realizaron la inscripción correctamente, mediante el enlace de Zoom que les llegó al mail de confirmación que informaron en el momento de la inscripción. En al reunión virtual podrán estar además de los oradores, las personas que se inscribieron como asistentes, tal y como ocurre en la metodología presencial.

De hecho, fue esta cuestión de la organización la que generó el principal tironeo político cuando los referentes del Partido Verde intentaron ingresar a la asamblea el día sábado, a pesar de no estar acreditados como asistentes y de que no era el día que les correspondía a su exposición. Mario Vadillo y Emanuel Fugazzotto denunciaron discriminación y arbitrariedad. En la jornada del domingo debían acudir como oradores y tomaron la decisión de no ofrecer su exposición y declarar la nulidad de la asamblea.

Mientras tanto, el viernes las intervenciones se realizan por orden cronológico de inscripción, respetando los listados que están publicados en la página del Ministerio de Energía y Ambiente. Las exposiciones continuarán durante el sábado y domingo hasta que se completen todos los oradores que fueron inscribiéndose.