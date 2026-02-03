La advertencia de la defensa de Walter Bento a horas del veredicto contra el ex juez

El juicio contra el ex juez federal Walter Bento llegó a su etapa decisiva. Esta tarde el Tribunal Oral Federal Nº 2 dará a conocer el veredicto en la causa que apunta al ex magistrado como líder de una asociación ilícita que cobraba coimas a cambio de beneficios para personas detenidas por delitos federales.

Este martes tuvo lugar la última audiencia en el proceso judicial que tiene una treintena de imputados y que se ha prolongado por más de dos años y medio. Posteriormente, la presidente del Tribunal Gretel Diamante informó que a las 14:30 dará a conocer el veredicto contra todos los acusados.

La resolución estará a cargo de la jueza Diamante y sus colegas María Carolina Pereira y Eliana Rattá. Las tres magistradas determinarán si los imputados son declarados culpables o si terminan absueltos en el marco de las diferentes acusaciones que pesan contra ellos.

Si bien existe una treintena de involucrados, el foco de atención estará puesto en la responsabilidad penal que determine la Justicia respecto del ex juez Walter Bento. El ex titular del Juzgado Federal Nº 1 de Mendoza está apuntado como jefe de una asociación ilícita, en concurso real con cohecho pasivo por 15 hechos en calidad de autor, todos a su vez en concurso real con prevaricato en calidad de autor; en concurso real con omisión y retardo de justicia y con enriquecimiento ilícito, lavado de activos de origen delictivo y falsedad ideológica en grado de coautor.

Se lo acusa también de abuso de autoridad por 10 hechos en calidad de autor en concurso real entre sí y en concurso ideal respecto del delito de desobediencia respecto de una orden emanada de autoridad judicial por dos hechos, en concurso real con ocultamiento de un objeto destinado a servir como prueba.

La defensa de Bento, liderada por Mariano Fragueiro Frías, pidió la absolución por todas las causas y solicitaron la prescripción de la acción de 12 hechos por los cuales el Ministerio Público Fiscal había motorizado el juicio. Se trata de 10 hechos de delitos por abuso de autoridad, y dos hechos por delitos de desobediencia.

La advertencia de la defensa de Bento

En la antesala del veredicto del Tribunal Oral Federal Nº 2, la defensa de Walter Bento lanzó una advertencia respecto al transcurso del proceso judicial. El abogado del ex magistrado, Mariano Fragueiro Frías anticipó que la resolución de hoy no dejará una condena ni una absolución firme. Asimismo, anticipó que el ex juez espera con tranquilidad la resolución de las juezas.

juicio walter bento veredicto final fragueiro (16) Alf Ponce Mercado / MDZ

“Bento, y yo también, creemos en la Justicia. Y la Justicia tiene instancias. Lo que pase hoy en el juicio no va a ser lo definitivo, ya sea que nos favorezca o que no nos favorezca. Tanto la fiscalía como nosotros vamos a seguir la vía recursiva. Esto va a ir a una Casación, y después puede ir a la Corte”, expresó.

El letrado resaltó en este sentido que tras conocer el veredicto “no hay condena firme, todavía, si hubiera, y no hay absolución firme si lo hubiera”.

En cuanto al ánimo de su defendido, Fragueiro Frías sostuvo que “lo veo tranquilo, obviamente está detenido. Está la familia involucrada, todos con pedidos de pena. Pero sí, está tranquilo. Ayer lo vi, porque charlamos, pero en las últimas horas no. Estamos esperando, ansiosos para ver qué pasa y ver cómo seguimos”.

En tanto, el abogado anticipó una diferencia con el tribunal respecto a una cuestión técnica a la hora de aplicar el Código Procesal Penal. Esto tiene que ver con que las juezas informaron que este martes darán a conocer el veredicto, es decir si los acusados son culpables o son absueltos, y en los próximos días habrá una audiencia de cesura para determinar la pena que le corresponderá a cada uno de los condenados. Esta disposición está prevista en el nuevo Código Procesal Penal nacional, pero la defensa de Bento pretende que se aplique el anterior, en el cual el veredicto y la pena se anunciaban en simultáneo.

“Después de las dos y media tiene que haber un veredicto. Ahí hay un tema, que no es un tema menor, que el Código que se aplica acá es el Código nacional, y cuando se cierra el debate, después se pasa a condenar o absolver. No sé qué van a hacer, pero sí han anunciado que quieren hacer una cesura que no se aplica acá, con lo cual, veremos”, expresó el abogado defensor de Bento.

En tanto, manifestó que “”el Código Procesal Penal Nacional no prevé esa cesura, que es el código que se aplica acá. El nuevo código sí prevé la cesura”.