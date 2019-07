Kovadloff: "Alberto Fernández subestima el delito kirchnerista"

El filósofo Alberto Kovadloff estuvo en el programa "Terapia de noticias" que emite el canal LN+ y criticó con dureza la figura de Alberto fernández, el candidato presidencial de Cristina Kirchner.

Además, habló sobre Pichetto, a quien defendió por su "respeto por las instituciones".

Sobre Alberto Fernández sostuvo que "no tiene anecedentes (en ese sentido) porque viene de demostrar por qué el kirchnerismo rozaba lo delictivo cuando no estaba inscripto en él y ahora intenta mostrar lo contrario mediante la subestimación del delito, que es muy grave, porque le quita entidad de ilegalidad a lo que lo es, para decir que no es para tanto".

Mirá el video completo abajo: