"Kirchnerismo Nunca Más": Milei inició la campaña en Buenos Aires con un acto en La Plata

Live Blog Post

Milei tildó a Kicillof de "comunista", "enano" y "tirano de aldea"

Durante su discurso, el líder libertario calificó al gobernador bonaerense de “tirano del aldea, el comunista y enano”.

“No importa donde uno vive, pasan los años y todo empeora, cada vez más mugre, crimen, ñoquis, abandono y miseria. Esa es la realidad de la provincia hoy. Pocos recuerdan un momento que la provincia esté peor que ahora”, expresó el jefe de Estado.