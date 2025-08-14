"Kirchnerismo Nunca Más": Milei inició la campaña en Buenos Aires con un acto en La Plata
El presidente encabezó un acto en La Plata junto a su gabinete y candidatos de LLA, en el inicio de la campaña legislativa en Buenos Aires.
Con el lema “Kirchnerismo Nunca Más”, el controvertido eslogan con el que LLA busca instalar su mensaje en la Provincia, el oficialismo convocó a su militancia a reunirse en el club ubicado a pocas cuadras de la Casa de Gobierno bonaerense, en una señal de confrontación hacia Axel Kicillof.
Javier Milei inició la campaña en PBA
También, estuvo acompañado por Sebastián Pareja, titular del armado en la provincia, quien podría ocupar un lugar en las listas a legisladores nacionales, y otros referentes del armado, como los hermanos Martín y Eduardo “Lule” Menem.
Te Podría Interesar
Asimismo, mientras el personal de seguridad mantenía algunos roces con la militancia libertaria que portaban los típicos carteles y motosierras, José Luis Espert, Cristian Ritondo y Diego Santillise sacaban selfies con otros asistentes.