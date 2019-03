Kicillof no descarta ser candidato a presidente

El diputado nacional (FPV-PJ) Axel Kicillof señaló que “no hay dato de la economía que represente algún tipo de alivio para los que laburan”, y pidió “generar un gran frente opositor que contemple a todos”. Además, no descartó ser candidato a presidente si se baja CFK: “Va a resolverlo el colectivo. No me muevo por mi propio deseo de buscar un lugar u otro”.

“No me muevo por mi propio deseo de buscar un lugar u otro. Hay que buscar consensos que le den solidez a las candidaturas”, sostuvo el exministro de Economía, y aseguró que “lo que no puede pasarnos es que gobiernen cuatro años más Macri, Vidal, o un recambio que siga con las mismas políticas”, como las candidaturas “que salen de abajo de una baldosa y se presentan como una continuidad del macrismo”.

“Hay que dejar de caer en estas trampas de la grieta y la antipolítica, y empezar a discutir los problemas reales de la Argentina y buscarles soluciones”, señaló, en diálogo con Radio Caput, y consideró que Mauricio Macri “tiene que dejarse de joder y gobernar para los que más necesitan: la clase media, los jubilados, los maestros, los estudiantes, los investigadores“.

Respecto de la gobernadora María Eugenia Vidal, aseguró que “cada vez tiene menos credibilidad el papel” que hace, y que “está desesperada por diferenciarse Macri”. “Es macabro que el presidente se manifieste enojado en lugar de ponerse a trabajar y solucionar los problemas que han generado”, señaló.

Para el exministro de Economía, “también el campo ha sido engañado y estafado. Les hicieron creer a los pequeños productores que devaluando y levantando las retenciones, les iba a ir genial”. También se refirió a las tarifas: “El petróleo, el gas y la energía tienen que tener un precio vinculado a los costos argentinos. Esto el gobierno no lo acepta, porque piensa que los recursos naturales deben ser manejados por trasnacionales”.

