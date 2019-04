La campaña todavía no arranca pero la temperatura sigue en aumento. En modo precandidato a intendente, el ministro de Economía, Infraestructura y Energía, Martín Kerchner, le pidió al intendente Omar De Marchi que suspenda el traslado del palacio municipal al inmueble en el que supo funcionar el Instituto Próvolo.

A través de un comunicado, Kerchner parece pone énfasis en su condición de vecino de Luján la cual había sido puesta en duda por De Marchi cuando se supo que el ministro competiría por la intendencia. "No sabía que era de Luján", dijo en su momento el presidente del PRO.

"Me dirijo a usted en mi carácter de vecino del departamento a fin de hacerle llegar la preocupación que me han transmitido vecinos y comerciantes del centro de Luján por el próximo traslado del Palacio Municipal y oficinas del señor Intendente al edificio del Ex Instituto Próvolo, en calle Boedo", sostiene Kerchner y firma poniendo su dirección en la calle Araoz al 700, de Mayor Drummond.

En el pedido elevado al municipio, no solo reclama datos de la obra que costará 170 millones de pesos, sino que también solicita "formalmente que postergue el traslado del Palacio Municipal y oficinas del señor Intendente al Ex Instituto Próvolo". En concreto, Kerchner asegura que el edificio fue escenario "de horrores que aún nos duelen y que doleran por siempre a decenas de familias mendocinas" y además pide no avanzar hasta que se consensúe un plan de mitigación que reduzca el impacto económico para el comercio. Por último, agrega que el inmueble también debería contemplar la posibilidad de destinarse al "desarrollo de las capacidades de nuestros jóvenes y adultos para generar empleo y futuro para nuestra comunidad".

Luján no podrá hacer refacciones de fondo en el Próvolo

Además, Kerchner esgrime otros argumentos como por ejemplo que existen otras prioridades para destinar los 170 millones que se invertirán en adaptar el inmueble, o la incomodidad para que los lujaninos se trasladen a hacer trámites municipales. "Tengo la entera convicción que también coincidimos que dentro de las prioridades existe una importante necesidad de infraestructura para mejorar la calidad de vida de los lujaninos, como por ejemplo más cloacas", sostiene el funcionario de Alfredo Cornejo y adhiere que "los lujaninos residentes al sur del Río Mendoza verán aún más dificultosa la realización de los trámites municipales".