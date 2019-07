Juicio por YPF en Nueva York: revés al fondo “buitre”

Argentina tuvo una buena noticia este jueves en la audiencia del juicio en Nueva York por la expropiación de YPF.

El país intenta acreditar la pertinencia de que el proceso se realice en tribunales argentinos mientras que el fondo buitre Burford pidió a la Justicia que no tuviera en cuenta esta petición. La jueza de primera instancia del distrito sur, Loretta Preska, no hizo lugar al reclamo de Burford y resolverá el planteo argentino, cuyo nombre técnico es "moción de forum non conveniens", indicó Clarín.

En esa presentación, la República Argentina e YPF quieren demostrar que el juicio se puede hacer en tribunales argentinos y no en los estadounidenses.

"Hay elementos para acreditar el caso que no habían sido anteriormente por Preska porque la contestación argentina que hizo el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner no los había aportado", explicó una fuente oficial.

Burford solicitó un rechazo "in limine", pero no lo obtuvo. Ahora, se estima que la jueza se tomará un par de meses para decidir sobre el planteo argentino.

Puede mandar a juicio a la Argentina o iniciar los procesos de "discovery", que es el tratamiento de defensa propuesto por el Gobierno.

En la Casa Rosada había satisfacción por la actuación de la jueza estadounidense. "Va a resolver la excepción de incompetencia antes de tratar las defensas de fondo", argumentaron.

El principal interés del Gobierno es que se inicien los procesos de "discovery". Allí creen que pueden demostrar el fraude en la adquisición de los derechos del grupo Petersen.

Fuente: Clarín