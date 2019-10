Juguetes sin género y el negocio del mercado para no quedarse fuera

La fábrica de juguetes Mattel sorprendió al mundo al lanzar al mercado una nueva serie de muñecas sin género a las cuales se les puedan cambiar los cortes de cabello y físico. "Lo festejamos igual que ropas sin género. Hablan más aggiornados a la realidad en búsqueda de la conquista del público consumidor joven que claramente está identificado con la marea verde", expresó en Vos Sabrás Julieta Delpech, miembro del observatorio "Ahora que sí nos ven".

"Sabemos que es en realidad una estrategia del mercado más para vender más, pero bienvenido sea", sostuvo Delpech y celebró que se estén dando este tipo de cambios. "Quise comprar un regalo para la hija de una amiga feminista y no quería una cocina rosa. En la juguetería había un sector rosa y otro celeste y no encontraba nada que no fuese lo típico. Si no hay nada, vas a elegir entre lo que hay. Pero si el mercado te ofrece otra posibilidad probablemente la escojas. Obviamente que ayuda", manifestó.