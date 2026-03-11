José Antonio Kast habló sobre el ataque al carabinero: “Va a haber un antes y un después”

Live Blog Post

Kast sobre el ataque al carabinero: “Va a haber un antes y un después”

En la previa de su asunción a la presidencia de Chile, José Antonio Kast habló sobre el ataque que sufrió el carabinero en Puerto Varas. “No podemos dejar pasar una situación tan grave: un carabinero fue atacado a mansalva”, introdujo Kast desde la residencia presidencial en Pedro Castillo.

“Nuestra oración y nuestro pensamiento están con él, y esa preocupación se entremezcla con el deseo de acompañar también a su señora y a su pequeño hijo”, indicó tras un encuentro oficial con su gabinete.

“Cuando atacan a un carabinero, atacan a Chile. Va a haber un antes y un después: esto va a cambiar, porque los vamos a perseguir y les va a caer todo el peso de la ley. Esto debe cambiar para que a cualquiera que tenga la intención de arremeter contra un servidor público le caiga todo el peso de la ley”, remarcó.