José Alperovich rompió el silencio tras la denuncia de su sobrina: "No hice nada"

El senador nacional tucumano, José Alperovich, volvió a insistir en su inocencia tras ser denunciado por violación por una sobrina de 29 años que trabajó con él entre entre 2017 y mayo de 2019.

El ex gobernador de Tucumán habló desde Miami, donde se encuentra de vacaciones junto a su familia. "No hice nada. Me voy a quedar hasta la semana que viene como lo tenía previsto", aseguró el legislador en diálogo con La Gaceta.

Alperovich anticipó que tiene entre sus planes asistir a la asunción de Alberto Fernández como presidente, el próximo 10 de diciembre. "Quiero estar presente", sostuvo.

Sin embargo, desde el Senado se activó un protocolo para proteger a la denunciante. Hasta el momento no hubo un pronunciamiento del peronismo, aunque desde la Comisión Banca de la Mujer pidieron que se aborde el caso “con celeridad”.

Tras conocerse la denuncia en la Justicia, Alperovich utilizó su cuenta de Twitter para defenderse. "He tomado conocimiento por los medios de las denuncias radicadas. Al respecto, deseo negar enfáticamente los hechos que denuncia. Cuento con numerosas pruebas y testigos que demuestran mi inocencia y la verdad”, aseguró el senador nacional.

“Por otra parte, informo que desde hace tiempo he sido víctima de amenazas y exigencias indebidas por parte de quién ahora se presenta falsamente como víctima y ya con anterioridad promoví la denuncia y la investigación pertinente ante la justicia", agregó Alperovich.

"Todos saben quién soy. Llevo años desarrollando una honorable actuación pública, sin cuestionamiento alguno. Enfrentaré este embate con la esperanza de que la justicia ponga las cosas en su lugar y se demuestre quién es quién y queden al descubierto los oscuros designios que guían el accionar de la denunciante”, completó el legislador.

Mariana Alperovich, hija del senador, también se manifestó a través de redes sociales para apoyar a su padre. "Sé de la inocencia de mi papá. Conozco a la denunciante y también sé lo que vivió y con quién lo vivió. Tengo fe en la justicia. Demostrará no sólo la falsedad de esta denuncia, espero además que haga visible quienes están detrás de esto", sostuvo la joven en su cuenta de Facebook.