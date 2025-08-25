Jorge Macri blinda presupuesto 2026 y busca aprobarlo antes de los cambios

Dudas sobre cómo funcionarán las alianzas tras el recambio de diciembre próximo en la Legislatura porteña y la sociedad electoral del PRO con la Libertad Avanza.

Las elecciones de mayo pasado no fueron muy productivas para el PRO. La bancada del oficialismo venía achicándose en la Legislatura porteña. Primero fue la separación de tres legisladores que se referencian con Patricia Bullrich, luego el resultado electoral de mayo que posicionó como tercera fuerza, con alrededor del 15% de los votos en la grilla de resultados. Y se agregó la incipiente agrupación de Horacio Rodríguez Larreta, que apartó dos legisladores del PRO a la nueva bancada. Así, de 12 butacas que el PRO ocupaba en 2024, perdió 5 y actualmente cuenta siete legisladores propios que pasarán a ser 10 en diciembre.

Ese reordenamiento también afectó al radicalismo, entre otras bancadas que ven reducir su cantidad de legisladores, debido a una elección que benefició a La Libertad Avanza, que obtuvo la mejor cantidad de votos. El bloque, que actualmente conduce Pilar Ramírez, cuenta con 8 legisladores y con el recambio pasará a tener 13. Otro dato que mortifica al oficialismo y aliados es que el peronismo manejará un tercio de los votos de los 60 del recinto, teniendo en cuenta que pasará de 18 a 20 legisladores.

La situación del PRO Como sea, no está claro aún cómo se dividirán los bloques al momento de hacer alianzas en la Legislatura porteña, ya que la idea de reconstruir lo que fue Juntos por el Cambio no solo no prosperó sino que se atomizó más la oferta electoral para octubre que, aunque no afecte directamente al plano local, porque se trata de una elección nacional, tiene impacto entre las bancadas.

Desde La Libertad Avanza señalan que el apoyo al Gobierno porteño será en "lo que vaya en línea con las ideas de la LLA lógicamente". En el PRO indican que aún "sumando a LLA no tenemos quorum propio".

Esa es una de las razones por las cuales el Jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, tiene previsto poner a consideración la ley de Presupuesto, con esta Legislatura. Es decir, hacer los acuerdos para conseguir la mayoría simple que necesita el proyecto de Presupuesto porteño 2026 antes del recambio de bancas. Lo mismo la ley Tarifaria y las modificaciones al Código Fiscal que requieren mayoría absoluta de votos es decir 31, la mitad más uno del total de diputados.