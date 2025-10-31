Javier Milei y Mauricio Macri cenan en Olivos tras las renuncias de Guillermo Francos y Lisandro Catalán

El presidente Javier Milei cierra la primera semana posterior al triunfo electoral con una cena en la quinta de Olivos junto al titular del PRO, Mauricio Macri . No se trata de una reunión más: esta vez, el encuentro ocurre en un clima de fuertes rumores de cambios en el Gabinete , confirmados horas más tarde con la renuncia de Guillermo Francos como jefe de Gabinete y Lisandro Catalán como ministro del Interior.

El vínculo entre ambos líderes, que atravesó altibajos desde el inicio de la gestión, se encuentra en una nueva etapa de acercamiento. En tono conciliador, el libertario recibe las observaciones y propuestas de Macri, quien le planteó la necesidad de fortalecer la gestión y el diálogo político.

“Lo que pondero mucho de Mauricio Macri es que siempre se acercó con generosidad, me aportó elementos de su experiencia; algunos los tomé, otros no. Algunos de sus consejos me resultaron muy importantes”, destacó Milei en la previa a la cena, en diálogo con A24.

El mandatario libertario reconoció que el expresidente lo ha aconsejado en varias oportunidades y que valora su mirada estratégica. Esta actitud contrasta con la distancia que ambos mantuvieron durante meses, marcada por tensiones internas entre los sectores libertarios y el PRO.

Horas antes del encuentro con Macri, se confirmó la renuncia de Guillermo Francos a la Jefatura de Gabinete y de Lisandro Catalán al Ministerio del Interior. Ambos habían encabezado, junto a Eduardo “Lule” Menem y Martín Menem, la reunión con más de veinte gobernadores el jueves pasado en Casa Rosada.

Las dimisiones cierran una semana agitada para el Ejecutivo, que ya evaluaba una reconfiguración de su equipo. Las versiones sobre posibles reemplazos apuntan a Manuel Adorni, actual vocero presidencial, y al asesor Santiago Caputo, quien podría asumir un rol central en la nueva estructura.

Las críticas de Macri y los desafíos que enfrenta Milei

Desde Chile, Macri había lanzado días atrás una dura evaluación sobre la gestión libertaria: “Le hace falta más músculo en la gestión y en el diálogo. Quiero ver si logra superar los condicionamientos para llevar a cabo una agenda más agresiva de achicamiento del gasto público, baja de impuestos, desregulación y privatización”, expresó.

Esa mirada, acompañada por el respaldo político del PRO en el Congreso, será parte del intercambio que ambos mantengan en Olivos. En el entorno presidencial aseguran que la reunión podría derivar en nuevas incorporaciones al Gabinete y un relanzamiento del esquema de poder dentro del oficialismo.

Expectativa por los próximos pasos del Gobierno

La cena de este viernes —la segunda en menos de un mes entre Milei y Macri— se da en un momento decisivo. En la anterior, el 3 de octubre, no hubo anuncios inmediatos, pero dos días después La Libertad Avanza oficializó la candidatura de Diego Santilli en reemplazo de José Luis Espert en Buenos Aires.

Con la salida de Francos y Catalán ya confirmada, todo indica que esta nueva reunión puede marcar el rumbo del segundo tramo del gobierno de Milei, con una impronta más política y una estructura de poder reconfigurada en torno a figuras del PRO y del círculo más cercano del Presidente.