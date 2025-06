Javier Milei tildó de "pichón de Stalin" a Axel Kicillof y calienta la campaña bonaerense en el Congreso libertario

De lleno en los números de la gestión de Kicillof en la provincia, el primer mandatario aseguró que "hubo décadas de garantismo enfermo que trata a delincuentes como víctimas de la sociedad y desprotege a la verdadera víctima, que es la gente", y puntualizó en La Matanza donde aseguró que "tuvo el doble de homicidios per cápita que la tasa nacional. Pensar que hay un caradura, que es el cómplice de los iraníes, que mostraba a La Matanza como si fuera Suiza y esto es solo un caso. El resto del conurbano no está mucho mejor. Para sorpresa de nadie, el gobierno provincial no adhirió a la ley de reiterancia”.

"Vamos a terminar con todos estos parásitos mentales del partido del Estado", exclamó Javier Milei y desplegó duras críticas a la oposición. Además, aseguró que "el aparato de la política tradicional no ha sido desmantelado", y que "muchos dirigentes antes antikirchneristas han empezado a blanquear que son todo lo mismo, formando una especie de liga parasitaria anti Milei, una verdadera unión antidemocrática en contra de nuestro programa económico, buscando excusas para sacar a relucir su afán de golpismo".

Luis Caputo se hizo presente en el Congreso

"Ellos no quieren que al país le vaya bien, quieren que al país le vaya mal. Necesita que La Libertad Avanza le vaya mal para volver a manejar el negocio, porque para ellos la política no es servicio, es negocio", manifestó el ministro de Economía a su turno.

La palabra de la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich

"Esta provincia es la contracara de lo que nosotros estamos haciendo", exclamó la representante de la cartera de Seguridad al comienzo de su discurso.

Asimismo, Bullrich señaló que "el Presidente fomentó el vínculo con el mundo democrático y liberal. Y Kicillof, los únicos vínculos que tiene, son con las dictaduras latinoamericanas, las que nunca más queremos en el mundo democrático".

La previa del congreso libertario en La Plata

Antes de que comience el acto, la diputada nacional Juliana Santillán dijo que le gustaría que Karina Milei sea candidata, y destacó que "está en el lugar que tiene que estar". También halagó que la hermana del Presidente "en un año armó un partido de la nada, y que es la mejor que interpreta las ideas del presidente".

Luego llegaron los funcionarios nacionales de La Libertad Avanza: José Luis Espert, Patricia Bullrich, Lule Menem, Toto Caputo, todos ellos en una combi. No fue el caso del mandatario, que arribó por su parte pasadas las 15:30.

Una de las que habló fue Patricia Bullrich. No solo descartó ser candidata en octubre, sino también manifestó: "La Provincia es un territorio que queremos ganar para que los ciudadanos puedan vivir un poco mejor, tener las mismas políticas de cambio que se están haciendo a nivel nacional".

Respecto de una posible alianza con el PRO, dijo: "Creo que es un tema de todas las personas que creemos en una idea de la libertad, de la propiedad, de la vida. Toda la persona que crea en los valores, es bienvenida". En línea con esto, señaló que "lo primero que tiene que hacer la Provincia es votar las leyes que son buenas para terminar con la inseguridad".

Sebastián Pareja ratificó la candidatura de José Luis Espert

Por su parte, Sebastián Pareja aseguró: "Vamos a pintar la provincia de violeta. Estamos trabajando para eso. Creemos que el bonaerense tiene pocas posibilidades de elegir diferente, y hoy le vamos a dar la posibilidad de hacerlo". Asimismo, dijo que las negociaciones en la Provincia "vienen muy bien" y comentó: "Si Cristina (Kirchner) estaba peleando en la Provincia, nosotros íbamos a tener la misma estrategia, la sostenemos".

Sebastián Pareja en la previa del congreso libertario.

"Estamos entendiendo los problemas de la gente y queremos abordar un plan con quien sea el socio político que nos toque", expresó, y luego criticó las reelecciones indefinidas para legisladores de la Provincia: "No es lo que quieren los bonaerenses, es una vergüenza para todos los que queremos hacer política. Me parece que están muy alejados de la realidad".

Mientras tanto, ratificó que Espert encabezará la lista de diputados: "Va a ser el candidato de la Provincia de Buenos Aires. Es la persona que el Presidente ha elegido, y a nosotros nos da la tranquilidad de que vamos con un libertario puro a la batalla".

La previa del congreso libertario.

