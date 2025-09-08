Javier Milei reúne en dos tandas a su Gabinete luego de la derrota electoral en Buenos Aires
La plana mayor del Gobierno fue citada de urgencia por Javier Milei en Balcarce 50 para discutir el rumbo de la gestión después de la dura derrota en la provincia de Buenos Aires.
En medio del vendaval que produjo la derrota electoral por más de 13 puntos en la provincia de Buenos Aires, el presidente Javier Milei reúne en dos tandas a su Gabinete para discutir el rumbo de la gestión. Se trata de un momento de máxima tensión para el Ejecutivo, que debe dar una rápida muestra de reacción frente a una violenta apertura de mercados y la cercanía con las elecciones nacionales de octubre.
El encuentro está programado para las 9.30, pero debido a la ausencia de algunos ministros que no podrán asistir por superposición de agenda se realizará un segundo cónclave a las 16.30. Participarán de la primera tanda los ministros Luis Petri (Defensa), Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado), Gerardo Werthein (Relaciones Exteriores) entre otros, mientras que Luis Caputo (Economía) se sumará al segundo encuentro junto a otros funcionarios.
Noticia en desarrollo...