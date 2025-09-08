Javier Milei reúne en dos tandas a su Gabinete luego de la derrota electoral en Buenos Aires

En medio del vendaval que produjo la derrota electoral por más de 13 puntos en la provincia de Buenos Aires, el presidente Javier Milei reúne en dos tandas a su Gabinete para discutir el rumbo de la gestión. Se trata de un momento de máxima tensión para el Ejecutivo, que debe dar una rápida muestra de reacción frente a una violenta apertura de mercados y la cercanía con las elecciones nacionales de octubre.