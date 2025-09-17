Javier Milei puso a Paraguay como modelo y anunció obras binacionales antes de regresar a la Argentina
El presidente Javier Milei brindó un discurso en el Congreso de Paraguay, donde reafirmó su compromiso de cooperación con el país vecino, al que puso como modelo a seguir en la región.
El presidente Javier Milei cerró este miércoles su gira en Paraguay con un discurso en el Congreso de la Nación local donde ratificó su vocación de cooperación con el Gobierno de Santiago Peña y anunció una serie de iniciativas conjuntas, entre ellas obras binacionales que incluyen a la Hidrovía y Vaca Muerta, entre otras.
Noticia en desarrollo...