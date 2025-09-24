Javier Milei propuso un nuevo modelo para la ONU, elogió a Donald Trump y reiteró el reclamo por las Islas Malvinas

El presidente Javier Milei brindó su segundo discurso en la Asamblea General de la ONU. Cuestionamientos al organismo, elogios para Donald Trump y la mención a las Islas Malvinas, algunos de los momentos destacados de su intervención.

El presidente Javier Milei expone en este momento ante la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, donde cuestionó el "alejamiento" de la ONU de su función original y se manifestó contra las "extralimitaciones" del organismo supranacional "que a menudo acompañan las causas nobles".

"El año pasado me paré ante ustedes, en esta misma asamblea, y presenté una nueva orientación en política exterior para la Argentina. Sostuvimos que era imperativo un retorno a las ideas de la libertad. A los principios inmortales que sostienen la dignidad de la vida, la libertad y la propiedad de todos los individuos bajo la ley. Y la necesidad de que la cooperación internacional tenga como fin precisamente asegurarlas", comenzó el presidente.

En ese sentido, Milei aseguró que la ONU se alejó de su norte en las últimas décadas y reemplazó su "exitoso modelo de naciones unidas que hablaba de la necesidad de 'paz sin victoria', y que se fundaba en la cooperación de los estados-nación" por "un modelo de gobierno supranacional de burócratas internacionales, que buscan imponerle a los ciudadanos del mundo un modo de vida determinado".

"Así es como pasamos de una organización que pretendía mediar la paz entre pares a una organización que pretende decidir, no sólo, qué debe hacer cada estado-nación sino también, cada uno de los individuos en las distintas latitudes del planeta", insistió el libertario, y remarcó: "Creemos en el fin original de este organismo, creemos que existen problemas globales que requieren del diálogo y la cooperación internacional para ser resueltos, pero para eso debemos rechazar estas extralimitaciones que a menudo acompañan a las agendas nobles".