Javier Milei llegó a Entre Ríos y se mostró con el gobernador Rogelio Frigerio.

Javier Milei suspendió su recorrida en Santa Fe por incidentes y viajó a Entre Ríos, donde se mostró con Rogelio Frigerio en un clima más favorable.

El presidente Javier Milei arribó este sábado a la provincia de Entre Ríos, donde fue recibido por el gobernador Rogelio Frigerio. La visita se da horas después de que su agenda en Santa Fe quedara alterada por incidentes entre manifestantes oficialistas y opositores.

Milei había aterrizado en la ciudad de Santa Fe con el objetivo de acompañar a sus candidatos en una recorrida por la peatonal. Sin embargo, la actividad fue suspendida por razones de seguridad, luego de que se registraran disturbios en las inmediaciones.

Tras esa situación, el mandatario decidió trasladarse a Entre Ríos, donde se espera que la agenda transcurra en un clima más amistoso. Allí recorrerá distintos puntos junto a Frigerio, en busca de mostrar respaldo político y fortalecer la relación de cara a las elecciones legislativas.