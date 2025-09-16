Javier Milei inaugura una cumbre conservadora en Paraguay tras la presentación del Presupuesto 2026

El presidente Javier Milei inaugura este martes la Conferencia de Acción Política Conservadora ( CPAC , por sus siglas en inglés) en Paraguay , luego de haberse dirigido al país en cadena nacional para presentar el Presupuesto 2026 . Luego de su participación en el evento, protagonizará una reunión bilateral con su par local, Santiago Peña.

El libertario partió rumbo a Paraguay alrededor de las 23 del lunes, al finalizar la transmisión de su discurso en el Salón Blanco de la Casa Rosada, donde proclamó que "lo peor ya pasó", destacó los sacrificios de la población y ratificó su compromiso con el superávit fiscal. Sin embargo, luego del cachetazo electoral en la provincia de Buenos Aires, Milei también anunció una Ley de leyes que contemple un aumento por encima de la inflación para las partidas de jubilaciones, educación y discapacidad.

En ese sentido, el libertario habla en el Hotel Sheraton de Asunción desde las 10 en la apertura de la CPAC. El evento también contará con la asistencia de importantes funcionarios del Gobierno de Paraguay, entre ellos los ministros de Industria y Comercio, Javier Giménez, y de Relaciones Exteriores, Rubén Ramírez.

Además, participarán el titular de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, el embajador paraguayo en los Estados Unidos, Gustavo Leite, y el enviado de Donald Trump para Misiones Especiales en el país, Richard Grenell.

Una vez finalizada su intervención, Milei mantendrá a las 12.30 un encuentro privado con Peña. Luego ambos almorzarán a solas.

Embed - Discurso del Presidente Milei en el CPAC Paraguay 2025

Cómo sigue la agenda de Javier Milei en Paraguay

Después de la reunión bilateral, el mandatario encabezará a las 18.30 una disertación sobre "Tecnología y Crecimiento" en el Foro de Emprendedores Industriales del Paraguay (FEIP), frente a unos 1500 jóvenes. Su agenda continuará el miércoles a las 10.15, cuando el libertario se traslade hasta el Congreso de Paraguay para exponer en una sesión de honor convocada por su visita. Se espera la presencia de legisladores y miembros de la Corte Suprema de Justicia local.

A su regreso, Milei volverá a enfocarse en la campaña para las elecciones legislativas de octubre y el jueves protagonizará una foto -en un principio en la Quinta de Olivos- junto a los principales candidatos de La Libertad Avanza en todo el país.

Noticia en desarrollo...