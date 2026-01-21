Javier Milei habla en el Foro de Davos: críticas al socialismo y a la "narcodictadura de Venezuela"
Tras una cargada agenda con empresarios y CEOs globales, Javier Milei brinda su discurso en el Foro Económico Mundial de Davos.
El presidente Javier Milei es uno de los protagonistas de la jornada en el Foro Económico Mundial de Davos, en Suiza, donde llevó adelante una cargada agenda de reuniones con empresarios para explicar las claves de su Gobierno. Sin embargo, el foco está puesto en su discurso ante el foro, donde ratifica su mirada sobre el contexto internacional y su firme alianza con Donald Trump y los Estados Unidos.
En contraposición al socialismo, Milei destacó que el "capitalismo de libre empresa es el único sistema que es justo" y llamó a volver a "inspirarse en la filosofía griega, abrazar el derecho grecorromano y retornar a los valores judeocristianos que nos permitirán salvar a Occidente".
En ese sentido, Milei consideró imprescindible “defender el derecho a la vida y a la libertad”; además del "derecho a la propiedad y el principio de no agresión contra otro ser humano, que incluye la agresión física o cualquier amenaza del uso de la fuerza".
En otro pasaje de su discurso, el libertario recordó su exposición de 2024 en Davos donde señaló que "occidente estaba en peligro".
Luego, en 2025, aseguró que "las agendas y políticas que se venían impulsando desde los distintos organismos internacionales no eran ni más ni menos que un conjunto de políticas socialistas, arropadas de modo elegante para engañar a personas de almas nobles, con buenas intenciones, pero con los resultados catastróficos de siempre".
En ese marco, Milei insistió con que "el socialismo suena muy lindo, pero siempre termina horriblemente mal" y citó el ejemplo de Venezuela.
"Vemos los daños aberrantes causados en Venezuela, no solo por una caída del 80% de su PIB, sino que mucho peor, a la luz del establecimiento de una narcodictadura sangrienta cuyos tentáculos terroristas se expandieron por nuestro continente".
Javier Milei inició su discurso en el Foro de Davos con una contundente postura frente al rol de las políticas públicas. "Estoy aquí frente a ustedes para decirles de forma categórica, Maquiavelo ha muerto", sentenció el libertario al abrir su exposición.
"Durante años se nos deformó el pensamiento, presentándonos un falso dilema al diseñar políticas públicas donde se debía optar entre la eficiencia política en contraposición de los valores éticos y morales de occidente. Lo justo no puede ser ineficiente, ni lo ineficiente justo. Justicia y eficiencia son dos caras de la misma moneda", enfatizó Milei.
Sin embargo, el presidente advirtió que "al dejar de lado los valores éticos y morales, eso no solo deriva en políticas que no solo son injustas, sino que además llevan al colapso, no solo económico sino en lo social, al punto de que podría acabar con la sociedad occidental".
Mientras el presidente se preparaba para su exposición, su comitiva llevó adelante un propio cronograma. Tal fue el caso del canciller Pablo Quirno, quien se reunió con la presidenta del Comité Internacional de la Cruz Roja, Mirjana Spoljaric, para conversar sobre la identificación de los restos de caídos en Malvinas y el papel crucial que tuvo la organización en las dos primeras fases del Plan Proyecto Humanitario.
Luego, el ministro de Relaciones Exteriores de Milei mantuvo un encuentro con el su par de los Países Bajos, David van Weel, para explorar oportunidades para profundizar el comercio y las inversiones bilaterales.
"También coincidimos en la importancia del Acuerdo Mercosur–Unión Europea como herramienta para fortalecer la competitividad, atraer inversiones y consolidar reglas previsibles entre ambos bloques", manifestó Quirno en X.
Diez minutos después de su exposición frente a empresarios, Javier Milei mantuvo un encuentro cara a cara con CEO’s de bancos y firmas financieras globales.
Del encuentro participaron la directora ejecutiva de Citigroup, Jane Fraser; la presidenta y CEO de Franklin Resources, Jenny Johnson; el chairman de BTG Pactual, André Esteves; el CEO de Lord Abbett, Doug Sieg; la directora internacional de BlackRock, Rachel Lord; la presidenta y CEO de TIAA, Thasunda Brown Duckett; y el presidente del BBVA, Carlos Torres Vila.
Por su parte, el mandatario estuvo acompañado por el canciller Pablo Quirno; y los ministros de Economía, Luis Caputo, y de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.
A las 6.15 (hora Argentina), Javier Milei disertó en el “Country Strategy Dialogue on Argentina” (Diálogo de estrategia de país de Argentina), un encuentro que ya se realizó en ediciones anteriores del foro para explorar "los desafíos y oportunidades actuales del país, fomentar nuevas alianzas y facilitar el diálogo para impulsar el dinamismo y la resiliencia de la economía argentina", según define el sitio web de Davos.
El evento estuvo pensado como un espacio para que diferentes líderes del sector privado interactúen con el Gobierno de Javier Milei y se interioricen con el conjunto de reformas y políticas que lleva adelante su gestión para "lograr el equilibrio fiscal, estabilizar la economía, modernizar el Estado y mejorar el entorno empresarial".
Según pudo saber MDZ, en las conversaciones previas con funcionarios, los empresarios presentes manifestaron su intención de invertir en el país y las privatizaciones de empresas públicas fueron algunos de los temas a tratar. También hubo consultas sobre el avance de la reforma laboral en el Congreso.
La agenda del libertario en Suiza inició a las 6.05 con un breve saludo con su par local, Guy Parmelin, en el Centro de Convenciones de Davos-Klosters. El encuentro dio lugar a una serie de actividades con empresarios y CEOs globales interesados en escuchar sobre los avances de la gestión de Javier Milei y las posibilidades de inversión.
