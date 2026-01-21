Javier Milei habla en el Foro de Davos: críticas al socialismo y a la "narcodictadura de Venezuela"

Live Blog Post

Javier Milei apuntó contra el socialismo y Venezuela

En otro pasaje de su discurso, el libertario recordó su exposición de 2024 en Davos donde señaló que "occidente estaba en peligro".

Luego, en 2025, aseguró que "las agendas y políticas que se venían impulsando desde los distintos organismos internacionales no eran ni más ni menos que un conjunto de políticas socialistas, arropadas de modo elegante para engañar a personas de almas nobles, con buenas intenciones, pero con los resultados catastróficos de siempre".

En ese marco, Milei insistió con que "el socialismo suena muy lindo, pero siempre termina horriblemente mal" y citó el ejemplo de Venezuela.

"Vemos los daños aberrantes causados en Venezuela, no solo por una caída del 80% de su PIB, sino que mucho peor, a la luz del establecimiento de una narcodictadura sangrienta cuyos tentáculos terroristas se expandieron por nuestro continente".