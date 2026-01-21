Javier Milei en Davos: cónclave con el presidente de Suiza, discurso ante empresarios y reunión con bancos globales

El presidenteJavier Milei es uno de los protagonistas de la jornada en el Foro Económico Mundial de Davos, en Suiza, donde lleva adelante una cargada agenda de reuniones con empresarios para explicar las claves de su Gobierno. Sin embargo, el foco estará puesto en su discurso ante el foro, que comenzará a las 11.45, donde ratificará su mirada sobre el contexto internacional y su firme alianza con Donald Trump y los Estados Unidos.
Live Blog Post
21-01-2026 09:36
Reunión con bancos y financieras globales
Diez minutos después de su exposición frente a empresarios, Javier Milei mantuvo un encuentro cara a cara con CEO’s de bancos y firmas financieras globales.
Del encuentro participaron la directora ejecutiva de Citigroup, Jane Fraser; la presidenta y CEO de Franklin Resources, Jenny Johnson; el chairman de BTG Pactual, André Esteves; el CEO de Lord Abbett, Doug Sieg; la directora internacional de BlackRock, Rachel Lord; la presidenta y CEO de TIAA, Thasunda Brown Duckett; y el presidente del BBVA, Carlos Torres Vila.
Por su parte, el mandatario estuvo acompañado por el canciller Pablo Quirno; y los ministros de Economía, Luis Caputo, y de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.
Live Blog Post
21-01-2026 09:26
Exposición ante CEOs globales
A las 6.15 (hora Argentina), Javier Milei disertó en el “Country Strategy Dialogue on Argentina” (Diálogo de estrategia de país de Argentina), un encuentro que ya se realizó en ediciones anteriores del foro para explorar "los desafíos y oportunidades actuales del país, fomentar nuevas alianzas y facilitar el diálogo para impulsar el dinamismo y la resiliencia de la economía argentina", según define el sitio web de Davos.
El evento estuvo pensado como un espacio para que diferentes líderes del sector privado interactúen con el Gobierno de Javier Milei y se interioricen con el conjunto de reformas y políticas que lleva adelante su gestión para "lograr el equilibrio fiscal, estabilizar la economía, modernizar el Estado y mejorar el entorno empresarial".
Según pudo saber MDZ, en las conversaciones previas con funcionarios, los empresarios presentes manifestaron su intención de invertir en el país y las privatizaciones de empresas públicas fueron algunos de los temas a tratar. También hubo consultas sobre el avance de la reforma laboral en el Congreso.
Live Blog Post
21-01-2026 09:36
Javier Milei fue recibido por el presidente de Suiza
La agenda del libertario en Suiza inició a las 6.05 con un breve saludo con su par local, Guy Parmelin, en el Centro de Convenciones de Davos-Klosters. El encuentro dio lugar a una serie de actividades con empresarios y CEOs globales interesados en escuchar sobre los avances de la gestión de Javier Milei y las posibilidades de inversión.