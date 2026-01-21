Javier Milei en Davos: cónclave con el presidente de Suiza, discurso ante empresarios y reunión con bancos globales

Live Blog Post

Reunión con bancos y financieras globales

Diez minutos después de su exposición frente a empresarios, Javier Milei mantuvo un encuentro cara a cara con CEO’s de bancos y firmas financieras globales.

Del encuentro participaron la directora ejecutiva de Citigroup, Jane Fraser; la presidenta y CEO de Franklin Resources, Jenny Johnson; el chairman de BTG Pactual, André Esteves; el CEO de Lord Abbett, Doug Sieg; la directora internacional de BlackRock, Rachel Lord; la presidenta y CEO de TIAA, Thasunda Brown Duckett; y el presidente del BBVA, Carlos Torres Vila.

Por su parte, el mandatario estuvo acompañado por el canciller Pablo Quirno; y los ministros de Economía, Luis Caputo, y de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.