Javier Milei cierra la campaña bonaerense en Moreno: "El kirchnerismo se está jugando su última bala"
El presidente Javier Milei realizará esta tarde el cierre de campaña bonaerense de La Libertad Avanza en el partido de Moreno.
El presidente Javier Milei buscará dar un golpe de efecto político en el último tramo de la campaña electoral. Desde Moreno, el mandatario encabezará el acto de cierre de campaña bonaerense de La Libertad Avanza (LLA) con la mira puesta en las elecciones del próximo domingo 7.
"Quieren hacer creer a los bonaerenses que en estas elecciones no se juega nada", acusó el primer mandatario. "Si vos no vas a votar, ellos ganan", lanzó el jefe de Estado, y agregó: "Si nosotros no nos defendemos, se van a llevar puesta la provincia".
En este marco, apuntó: "Por cada uno de nosotros que se quede en casa, van a ir cinco de ellos". En esta línea, cruzó al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof: "El soviético sabe cómo desmoralizar a los bonaerenses y que se queden en casa para no votar".
"Andá a votar, hay que ir a votar como si el futuro de la provincia se definiera este domingo. Porque es de lo que se trata este domingo. El kirchnerismo se está jugando su última bala. Andá y votá", animó el Presidente en el marco de unas elecciones marcadas por los altos niveles de ausentismo.
El Presidente llegó al club Villa Ángela, en el partido de Moreno, para cerrar la campaña de La Libertad Avanza.
Milei inició el acto agradeciendo a Sebastián Pareja y a su hermana y secretaria General de la Presidencia, Karina Milei: “Quiero agradecer a Sebastián Pareja y sus colaboradores por haberse cargado la campaña al hombro y por haber organizado nuestro partido en 8 secciones electorales para este domingo”.
“Quiero agradecer al jefe, a Karina Milei, por encargarse de la odisea, a pesar de las injurias y operetas que vomitan de los rincones de la política todos los días”, señaló también el jefe de Estado.
Por otro lado, Milei disparó contra la oposición en medio del escándalo de las filtraciones en el Gobierno que involucran a la primera plana de la cúpula libertaria: "Te quieren volver un leproso social para que todo el mundo te repugne con cosas aberrantes. Te quieren llevar al barro porque te sacan ventaja porque ellos ya son de ahí", disparó.
El primer mandatario tildó de "operetas inmundas" a las filtraciones y recordó la muerte del fiscal Nisman, endilgándosela al kirchnerismo: "No se olviden que el kirchnerismo inmundo se cargó la vida del fiscal Nisman".
"Además, se metieron con mi hermana, vaya que están asustados. El domingo vamos a pintar la provincia de violeta", lanzó Milei de cara a la contienda electoral de este domingo.
El cronista del programa "Desayuno Americano" del canal América, Cristian Mercatante fue agredido mientrar realizaba su cobertura periodística.
Por la mañana, el periodista anticipó los riesgos que implicaba la realización del acto en Merlo y en la zona elegida por La Libertad Avanza para cerrar la campaña bonaerense.
En medio del escándalo por las filtraciones en Casa Rosada, el candidato libertario manifestó: "No le crean a las operaciones, hoy, acá en Moreno estamos los que defendemos la libertad. Cómo no íbamos a venir a Moreno. Cómo íbamos a estar amedrentados por el poder político que no puede hacer esto sin planes sociales. Nosotros defendemos al Presidente".
Cerca de las 19.30 dio inicio el acto de cierre de campaña de La Libertad Avanza en la provincia. El encargado de abrir los discursos fue Maximiliano Bondarenko, candidato referente de la Tercera Sección Electoral.
A la espera del arribo Javier Milei, se produjeron incidentes en las inmediaciones del club de Moreno elegido por La Libertad Avanza para su cierre de campaña. En la zona se registraron enfrentamientos con empujones y lanzamientos de piedras entre manifestantes y efectivos de seguridad.
Pasadas las 17, comienzan a ingresar al predio los votantes libertarios que apoyan al partido de Javier Milei de cara a las elecciones. Sin embargo, un grupo reducido de vecinos se concentraron en las cercanías y pidieron que el Presidente se vaya de Moreno.
En un video publicado en sus redes sociales, la intendenta Mariel Fernández le pidió a los vecinos de Moreno que no vayan al acto del Presidente. "No es un lugar para manifestarse", indicó.
En ese sentido, comentó: "Lo que más me preocupa en este día es la seguridad y la integridad de las familias de Moreno. El acto de Milei de hoy no es un lugar para manifestarse, les pido por favor que no vayan al acto y que se cuiden".
Luego de los cruces entre la Casa Rosada y el gobernador Axel Kicillof por las seguridad presidencia, en Moreno se lleva a cabo un fuerte operativo en las inmediaciones del club Villa Ángela de Trujui, donde el jefe de Estado cerrará la campaña de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires.
A la espera de la palabra del presidente Javier Milei, los primeros militantes comienzan a llegar al estadio del club Villa Ángela de Trujui, en Moreno. Las imágenes de la televisión muestran a los primeros en arribar con capuchas, escondiendo sus rostros. Llegaron en colectivos escolares contratados para esta actividad.
En el medio de la polémica que se desató por la seguridad del presidente Javier Milei y su equipo en el acto previsto para esta tarde en Moreno, en La Libertad Avanza responsabilizan al gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, por posibles ataques.
Uno de los que aportó a esto fue Diego Santilli, flamante libertario para estas elecciones. "Con el casco preparado para las piedras que vas a mandar hoy", publicó el Colo en la red social X, a modo de respuesta al gobernador.
Un rato antes, Kicillof había escrito en la misma red social: "Con escasa anticipación, nos enteramos de que La Libertad Avanza decidió hacer su cierre de campaña en Moreno. Tienen todo el derecho a hacer campaña, pero esta convocatoria tiene aspectos muy extraños y sospechosos: en primer lugar, se elige un lugar que no está preparado para realizar un acto de estas características".
Con el casco preparado para las piedras que vas a mandar hoy. https://t.co/T2TmW18Djt pic.twitter.com/uNUfZYkHwc— Diego Santilli (@diegosantilli) September 3, 2025
El Gobierno de la provincia de Buenos Aires insiste con que el lugar elegido para el cierre de campaña libertario es un "potrero" y que no cumple con la condiciones requeridas para recibir a cerca de 10 mil militantes.
Entre los varios puntos que describe el Ministerio de Seguridad provincial a cargo de Javier Alonso, detalla que el establecimiento "cuenta con un alambrado precario y que varios sectores del terreno se encuentran anegados por el agua caída de las lluvias recientes".
A pocas horas del comienzo del cierre de campaña libertario, La Libertad Avanza de Moreno, que comanda Ramón "Nene" Vera, organizó un ejército de 500 militantes para controlar la seguridad del barrio Trujui, donde está el club Villa Ángela.
Mientras todo queda bajo la órbita de La Libertad Avanza, el Gobierno acusa directamente a Kicillof de liberar la zona. "El Gobernador busca poner en riesgo la seguridad del Presidente", responde la ministra de Seguridad de Nación, Patricia Bullrich en su cuenta de X.
El inútil de Kicillof y su Ministro incumplen sus obligaciones legales al estigmatizar a los vecinos de Villa Trujui y manipular la seguridad para frenar un acto presidencial.Esa conducta, extorsiva y mafiosa, convierte a la Provincia en un árbitro político en lugar de…— Patricia Bullrich (@PatoBullrich) September 3, 2025
La Casa Militar, la Policía Federal y la custodia presidencial desplegarán un intenso operativo de seguridad para resguardar la integridad del jefe de Estado y de la comitiva oficial. La medida responde a los episodios de violencia que se produjeron recientemente en las caravanas realizadas en Lomas de Zamora y en la provincia de Corrientes, donde la delegación libertaria fue atacada con piedras y otros objetos contundentes.
Sobre la discusión en torno a la seguridad, el gobernador Axel Kicillof apuntó contra el mandatario y su cierre de campaña: "Para ellos, el caos y la violencia son una herramienta, una estrategia de comunicación". Ante lo dicho agregó que será responsabilidad de Javier Milei si sucede algún hecho de violencia.
