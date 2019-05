Jason Stanley: Cómo funciona el fascismo del "ellos o nosotros"

En su nuevo libro “How Fascism Works: The Politics of Us and Them” (Cómo funciona el fascismo: la política de nosotros y ellos), el profesor de Yale Jason Stanley advierte acerca de los peligros de normalizar la política fascista, al escribir: “La normalización transforma lo moralmente extraordinario en ordinario. Nos hace capaces de tolerar aquello que una vez fue intolerable, al presentarlo como algo natural”. Para saber más de este tema, hablamos con Jason Stanley.

NERMEEN SHAIKH: Terminamos el programa de hoy hablando de un notable libro recién publicado, se titula “Cómo funciona el fascismo: la política de nosotros y ellos”. El libro se centra particularmente en la situación política actual bajo el Gobierno de Trump, argumentando que el presidente no es una anomalía en la historia estadounidense, como muchos piensan. El autor del libro, Jason Stanley, profesor de la Universidad de Yale cuyos padres llegaron a Estados Unidos como refugiados tras sobrevivir al Holocausto, afirma en cambio que: “En su propia historia, Estados Unidos puede encontrar un legado tanto de lo mejor de la democracia liberal como de las raíces del pensamiento fascista. (De hecho, Hitler se inspiró en la Confederación de Estados Unidos y en las leyes de Jim Crow)”, afirma Jason Stanley. También advierte sobre los peligros de normalizar la política fascista, diciendo: “Lo que la normalización hace es transformar lo moralmente extraordinario en algo normal. Nos hace capaces de tolerar lo que antes era intolerable al hacer que parezca que así es como siempre han sido las cosas”.

AMY GOODMAN: Nos acompaña ahora Jason Stanley, profesor de Filosofía en la Universidad de Yale. Su nuevo libro acaba de ser publicado. Se titula “Cómo funciona el fascismo: la política de nosotros y ellos”. Su libro anterior se titula “Cómo funciona la propaganda”. Bienvenido a Democracy Now! profesor, gracias por estar aquí con nosotros. ¿Por qué ahora? ¿Por qué está lanzando ahora su libro “Cómo funciona el fascismo”?

JASON STANLEY: Estamos viendo un movimiento global ultranacionalista y de extrema derecha que está presente en muchos países —como el caso reciente de Bolsonaro en Brasil, por ejemplo— y estos movimientos de derecha se alimentan mutuamente. Creo que en este momento es muy importante hacer que la gente tome conciencia sobre las características históricas del fascismo y alertarla sobre el hecho de que Estados Unidos ha sido siempre vulnerable a este tipo de políticas.

NERMEEN SHAIKH: Explique como define fascismo y que significa para usted.

JASON STANLEY: El fascismo es una ideología basada en el poder. La democracia liberal se basa en la libertad y la igualdad. La libertad y la igualdad requieren de verdades, porque necesitas verdades para decirle verdades al poder. Si te mienten, no eres libre. Nadie piensa que la gente de Corea del Norte sea libre. Les han mentido. Si vas a atacar a la democracia liberal y reemplazarla con poder, necesitas acabar con la verdad. El fascismo es una ideología basada en el poder y la lealtad. Se basa en el hipernacionalismo, en la lealtad a un grupo. Y una persona, el líder, representa a ese grupo. Es hipermasculino e hiperpatriarcal.

AMY GOODMAN: Usted habla de los 10 pilares del fascismo. ¿Cuáles son?

JASON STANLEY: Los 10 pilares del fascismo son: Número uno: un pasado mítico, un gran pasado mítico que el líder rememora. Número dos: propaganda. Hay un cierto tipo de propaganda fascista en donde todo se invierte. Las noticias se convierten en noticias falsas, la anticorrupción es corrupción. Número tres: antiintelectualismo. Como dijo Steve Bannon: “La emoción y la rabia son las que impulsan a la gente a votar. fueron elegidos con frases como '¡Enciérrala!' y '¡Construyan el muro!'” Hitler, en su libro “Mi Lucha”, decía que la propaganda debe ser atractiva para las personas menos educadas. Número cuatro: irrealidad. Tienes que acabar con la verdad. La razón es reemplazada por teorías conspirativas. Empecé a escribir y salí de mi círculo académico en el año 2011, cuando escribí un artículo sobre “birtherism” (teoría conspirativa que afirmaba que el expresidente Obama no había nacido en EE.UU.), porque preví un auge de las teorías conspirativas, y ese es un signo profundamente preocupante. Irrealidad. Cuando acabas con la verdad, lo único que queda es la lealtad. Jerarquía. En la política fascista el grupo dominante es mejor que todos los demás. Ellos eran como esas grandes personas del pasado, que merecen respeto solo por ser quienes son. Victimización. En el fascismo, el grupo dominante es la gran víctima. Los hombres son las grandes víctimas del feminismo usurpador. Los blancos son las grandes víctimas de los negros. Los alemanes son las grandes víctimas de los judíos. Ley y orden. ¿De quién son víctimas? Son víctimas de los otros grupos, que son criminales. ¿Qué tipo de criminales? Violadores. Ansiedad sexual. El pilar nueve es Sodoma y Gomorra. Los verdaderos valores vienen del corazón del país. La gente de la ciudad es decadente. Y el pilar diez es “Arbeit macht frei” —”El trabajo te hará libre”—. Los otros grupos son vagos. No solo son criminales; son también vagos. En el darwinismo social todo se basa en ganar.

NERMEEN SHAIKH: Quiero hablar sobre una de las características del fascismo que usted identifica, esta irrealidad. A comienzos de este año, Trump atacó a los medios de comunicación como lo ha hecho ya en múltiples ocasiones, usando una frase que incitó a comparaciones con la novela distópica de George Orwell “1984”.

PRESIDENTE DONALD TRUMP: Sólo recuerden, lo que están viendo y lo que están leyendo no es lo que está sucediendo. […] Tenemos que hacer que nuestro país vuelva a ser verdaderamente grande. Recuerden, “Hacer a Estados Unidos grande otra vez”, y luego, en dos años y medio, se llamará “Hagamos que Estados Unidos siga siendo grande”.

NERMEEN SHAIKH: Ese era Trump hablando a principios de este año, y recordemos lo que escribió George Orwell: “El Partido os decía que negaseis la evidencia de vuestros ojos y oídos. Ésta era su orden esencial”. ¿Puede hablarnos de esta característica particular del fascismo y como se ve reflejada en el Gobierno de Trump?

JASON STANLEY: Sí. Trump tiene muy claro que la lealtad hacia él es la única guía. La realidad objetiva es, por supuesto, la mayor amenaza para el fascismo, porque el fascismo esta basado en el poder, y la realidad es una forma de contrarrestar al poder. Solo hay que decir: “Eso es simplemente falso”, Por lo tanto, tienes que desestabilizar a la sociedad, desconectándola de la verdad. Y ellos tienen que representarse a si mismos como realidad. Y tienen que demostrar que son más fuertes que la realidad, porque el fascismo se basa en el machismo y el poder.

AMY GOODMAN: Usted es hijo de sobrevivientes del Holocausto. ¿Cómo influye eso en su trabajo académico y en su forma de ver lo que está pasando ahora?, y ¿cree que es posible describir a Estados Unidos de esa forma en este momento?

JASON STANLEY: Recuerdo que cuando hablé con mi padre sobre la experiencia de ser hijo de un sobreviviente del Holocausto me leyó el ensayo que James Baldwin publicó en 1968: “Los negros son antisemitas porque son antiblancos”. Una de las ideas que Baldwin expresaba decía: “Creen que están más conectado con nosotros debido a nuestra historia compartida de opresión. Nosotros estamos mas enojados con ustedes debido a nuestra historia compartida de opresión, porque sabemos que te alegras de no ser nosotros”. Así es que gracias a la historia de mi familia —mi madre trabajó en un tribunal penal de Manhattan durante 33 años— supe que Estados Unidos ha replicado comportamientos de la Alemania nazi y de Europa del Este con respecto a su población negra. Fui criado con un entendimiento sobre lo que significa el encarcelamiento masivo con sesgo racial. Lo viví. Todavía lo estamos viviendo. El 9% de la población carcelaria del mundo es afroestadounidense. Así es que he estado continuamente…

AMY GOODMAN: ¿9% de la población carcelaria mundial?

JASON STANLEY: El 9% de la población carcelaria del mundo proviene de ese diminuto grupo de 38 millones de personas. Si la nación afroestadounidense fuera un país independiente, sería el país con la tercera mayor población encarcelada en el mundo. Y eso es una emergencia. Así que durante mucho tiempo hemos visto estas noticias falsas dirigidas en contra de nuestra población afrodescendiente. Y no es sorprendente que alguien haya llegado y haya dicho: “Oye, estás acostumbrado a las noticias falsas dirigidas en contra de esta comunidad. Vamos a generalizarlo y dirigirlo en contra de todos”.

NERMEEN SHAIKH: ¿Cuáles son los referentes de Trump en Estados Unidos que usted menciona? Nos quedan unos 30 segundos.

JASON STANLEY: Los referentes de Trump son: El Ku Klux Klan, obviamente, la década de 1930. El movimiento Estados Unidos Primero es un referente para Trump. Él mismo lo referencia. Y también diría que Nixon es otro de sus referentes. El llevo a cabo una dura campaña electoral centrada en la ley y orden en 1968. Redujo el gasto social para aumentar la delincuencia. Nixon es un buen…

AMY GOODMAN: Continuaremos esta entrevista después del programa y la publicaremos en la categoría exclusivos web en Democracynow.org. Jason Stanley, profesor de filosofía en la Universidad de Yale. Su libro se titula "Cómo funciona el fascismo: la política de nosotros y ellos".

Traducido por Lissette Favorite. Editado por Igor Moreno Unanua y Democracy Now! en Español.