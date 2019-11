Jaliff: "A mí ya no me sorprende mas nada del PJ"

En las últimas semanas comenzó a cobrar fuerza la posibilidad de que, antes del recambio legislativo, se aprobara un proyecto de ley para reformar la ley 7722. Según el senador radical Juan Carlos Jaliff, existía consenso para avanzar luego de las elecciones pero el Partido Justicialista cambió de planes y no acompañaría hasta que Rodolfo Suarez asuma como gobernador. "A mi ya no me sorprende mas nada del PJ. Tengo muchos años en esto como para que me sorprenda algo del Justicialismo", aseveró el presidente provisional del Senado.

De todas maneras, entrevistado por MDZ Radio el legislador no pudo ocultar su molestia con el principal partido de la oposición. "No lo entiendo. Durante el gobierno de Alfredo Cornejo se realizaron audiencias públicas con más de 60 expositores expresando su opinión sobre la minería, con informes de cámaras empresarias, asambleas por el agua y sindicatos. Lo lógico es que los legisladores que estuvieron presentes sean los que voten las reformas a la 7722", señaló Jaliff.

Juan Carlos Jaliff

Si bien el referente radical aún no pierde todas sus esperanzas de que el proyecto avance mañana en la Cámara Alta admitió que lo ve "muy difícil por las señales del PJ". "Mañana es la última sesión con la actual composición de la Cámara y el miércoles pasa lo mismo en Diputados. Se despiden todos los legisladores que durante más de un año participaron del tratamiento del tema", lamentó.

De todas formas dejó claro que más tarde o más temprano la ley 7722 será modificada porque el oficialismo está dispuesto a avanzar y los proyectos pertenecen al peronismo. "En el PJ quieren hablarlo antes con Suarez. No sé que va a cambiar porque en la campaña Suarez dijo que había que modificar esa ley y ganó con el 52% de los votos", subrayó.

"Tenemos mayoría en las cámaras y lo podríamos aprobar, pero queremos hacerlo con todo el Partido Justicialista porque una ley de estas características debe tener el consenso de todos los partidos mayoritarios. Además, el presidente electo (Alberto Fernández) en reiteradas oportunidades pidió avanzar con la industria minera. Siempre ha manifestado esto, por lo que no habría ningún fundamento razonable para oponerse a esto", concluyó.

Por último, adelantó que el martes estarán en la Legislatura representantes del sector empresario y sindical para pedir por las modificaciones a la ley. Mientras tanto, fuera de la Casa de las Leyes está previsto que se convoquen los ambientalistas que se oponen a la reforma de la 7722.

"Hay que ampliar la matriz o no tenemos destino. Con agroindustria no alcanza y el PBG cae todos los años. La minería es generadora de empleo de calidad y con buenos sueldos", finalizó Jaliff y sostuvo que es absurdo creer que no habrá controles sobre los emprendimientos mineros. "Por supuesto que se puede controlar, igual que se controla al sector petrolero", aseveró.