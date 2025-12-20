Internaron a Cristina Kirchner por una "dolencia abdominal"

Cristina Kirchner debió ser internada en una clínica porteña luego de que los médicos detectaran "una dolencia abdominal", que ameritaba la continuidad de su atención sanitaria.

"La Dra Cristina Fernández de Kirchner fue trasladada, luego de la debida autorización judicial, al Sanatorio Otamendi . Al presentar una dolencia abdominal, médicos concurrieron a su domicilio y, tras una evaluación de rigor, definieron que era necesario una evaluación más exhaustiva en dicho sanatorio", precisaron desde el entorno de la expresidenta, quien hace casi seis meses está presa en su domicilio por una causa de corrupción.

"Cualquier novedad será comunicada a través de partes médicos de la institución", agregaron los allegados de la titular del PJ.

El 4 de noviembre de 2021 se sometió a una histerectomía programada en el Sanatorio Otamendi, donde se hizo “vía laparoscópica” y “cursa un post operatorio normal, en buen estado general de salud”, de acuerdo al parte médico. La operación duró cerca de dos horas.

La histerectomía es una cirugía que consta en el vaciamiento del sistema reproductivo. La operación estaba programada, no fue de urgencia y prevé una internación postoperatoria de entre tres y cinco días.

Un mes antes se había realizado un chequeo por una operación de tiroides y de un hematoma subdural a las que la exvicepresidenta fue sometida en el pasado.

La extitular del Senado está condenada por la causa Vialidad. Tras nuevas resoluciones judiciales, se le limitaron la cantidad de visitas y el tiempo de sus reuniones, además de seguir usando la tobillera electrónica.

Tras una primera evaluación sin objeciones sobre el cumplimiento de las condiciones impuestas, el expediente volvió a moverse en Comodoro Py con la incorporación de un segundo informe, a partir del cual el juez federal Jorge Gorini resolvió introducir nuevos ajustes en la prisión domiciliaria de CFK. Gorini renovó la revisión trimestral del comportamiento de la expresidenta en cuanto a las reglas impuestas a su arresto domiciliario. Además, definió que mantenga como domicilio su departamento de San José 1.111 y que continúe el monitoreo a través de la tobillera electrónica.

Otro de los puntos claves de las nuevas modificaciones involucran el contacto de CFK con el sol y el aire libre. Días atrás, la expresidenta había expresado que se sentía “encerrada”, por lo cual solicitó a la Justicia acceder a la terraza de su domicilio.

En respuesta, Gorini comparó el pedido con lo que significa el “patio para los presos comunes” y afirmó que es “de conformidad con tratados internacionales". Por ese motivo, autorizó el uso del espacio, aunque también será restringido: sólo podrá ir durante dos horas por día.