En duros términos, el intendente de San Martín Jorge Omar Giménez criticó la forma en la que el gobierno le pidió a los cuatro jefes municipales del PJ que revean su decisión de adelantar los comicios. Pero más allá del enojo de haberse enterado por los medios del pedido que se conoció ayer, redobló la apuesta y dijo que están dispuestos a unificar las elecciones siempre y cuando la provincia decida unificar con las elecciones nacionales de agosto y octubre.

Giménez culpó al gobernador Alfredo Cornejo por toda esta situación por promulgar la enmienda del artículo 198 de la constitución en vísperas de un año electoral. Además, aclaró que desde el primer momento los intendentes del PJ afirmaron que lo mejor para la ciudadanía era ir a votar una sola vez en conjunto con la nación.

El jefe comunal conversó con MDZ Radio y se mostró ofuscado por el modo en que se está manejando el Ejecutivo provincial y dijo que los intendentes Roberto Righi y Martín aveiro estuvieron en la mañana de ayer compartiendo eventos vendimiales con funcionarios de Cornejo. Sin embargo, no les avisaron que estaban por presentar un documento para pedirles que posterguen las elecciones anticipadas en sus comunas. "Nos enteramos por los medios y eso no es bueno. No hay diálogo institucional", manifestó Giménez en diálogo con "Uno Nunca Sabe".

Por último, afirmó que la falta de diálogo no es solo del oficialismo con la oposición, sino que incluso hay cortocircuitos puertas adentro de Cambia Mendoza. "El sistema de Boleta Única que plantea Omar De Marchi también sería un buen aporte pero tampoco lo escuchan", señaló.

"Con Julio Cobos como gobernador no teníamos esta situación porque se podía hablar aunque sin coincidir. Ahora, el problema surge cuando a dos meses de las elecciones te sacan un decreto flojito de papeles y se empieza una campaña con la opinión pública.Es una cuestión electoralista", esgrimió.

​El conflicto se originó luego de que a fines del año pasado el gobernador Alfredo Cornejo decidiera promulgar por decreto la enmienda del artículo 198 de la constitución que prohíbe la re-reelección de los intendentes. Ante esa situación, los intendentes de Lavalle (Roberto Righi), San Rafael (Emir Félix), Tunuyán (MArtín Aveiro) y San Martín (Jorge Omar Giménez) decidieron adelantar las elecciones en sus municipios e hicieron una presentación en la Justicia pidiendo la inconstitucionalidad del decreto de Cornejo.